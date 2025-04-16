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紐約州低收戶冷氣補助開放申請 先到先得 8/31截止

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約州「家庭能源援助計畫」(Home Energy Assistance Program, HEAP)即日開放申請。(本報檔案照)
紐約州「家庭能源援助計畫」(Home Energy Assistance Program, HEAP)即日開放申請。(本報檔案照)

州長霍楚(Kathy Hochul)15日宣布，紐約州「家庭能源援助計畫」(Home Energy Assistance Program, HEAP)即日開放申請；該計畫將為低收入家庭及弱勢群體提供空調及安裝費用補助。該項補助由州臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)管理，對象為家中有年幼兒童、長者或因高溫可能導致病情惡化者的住戶。

霍楚表示，炎熱與潮濕天氣對許多族群構成嚴重健康風險，特別是患病者、長者與兒童。「我鼓勵所有符合資格的家庭儘早申請，確保他們在高溫來臨前能在家中安全避暑。」

聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)表示：「每年有數以萬計家庭透過HEAP受惠，高溫對長者與兒童尤其危險。感謝國會撥款，讓更多家庭可獲得急需資源。我鼓勵所有合資格的家庭盡快提出申請。」

申請人須符合HEAP的基本資格與收入標準，並滿足以下其中一項條件：家中有六歲以下兒童、60歲以上長者，或患有因高溫而可能惡化的健康問題者。

據悉，今年的收入門檻也有所調升，三口之家月收入在5367元以下，或四口之家月收入在6390元以下者，可提出申請。詳細資格條件可查詢州府網站：access.nyc.gov。

紐約市民可親赴市人力資源管理局(HRA)福利中心申請，或致電(718)557-1399，亦可透過access.nyc.gov網站線上辦理。紐約市以外地區居民則可聯絡當地社會服務部門提出申請。冷氣補助即日起開放申請，至8月31日(周日)截止，先到先得。州府預計今年將為約2萬7000戶提供冷氣設備。近五年來已有逾8萬7000戶家庭透過冷氣補助獲得協助，總金額超過6700萬元。

紐約市 霍楚 低收入

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