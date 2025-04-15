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紐約市94%家暴案被駁回 霍楚籲司法改革 保護受害者權益

記者曹馨元╱紐約報導
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州長霍楚與州家庭暴力預防辦公室(OPDV)發布報告指出，因取證過程繁複，紐約市在2023年有高達94%的家暴案件被駁回。(美聯社)
州長霍楚與州家庭暴力預防辦公室(OPDV)發布報告指出，因取證過程繁複，紐約市在2023年有高達94%的家暴案件被駁回。(美聯社)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)14日聯合州家庭暴力預防辦公室(OPDV)發布報告指出，因取證要求嚴格、審理過程繁複，紐約市在2023年有高達94%的家暴案件被駁回；霍楚呼籲儘快對證據披露法進行改革，以更有效地保護受害者權益。

這一系列報告涵蓋三部分內容，徵集了全州超過1400名民眾的意見，包括受害者本人、家屬、支援機構、執法單位、司法系統人員等等。報告指出，自2019年紐約州通過訴訟改革以來，因新法案強調被告的知情權與程序正義，紐約市在2023年有約94%的家庭暴力案件遭到駁回，較改革前上升26%。同時，在紐約市之外，也有近半數案件未能進入審判程序。

報告中舉例，其中一起被無故撤回的家暴案件指出，施暴者因毆打受害人臉部、並造成明顯傷痕而被指控犯有三級襲擊罪；但僅由於控方沒有交出一段在受害人家中試圖進行家訪時，隨身攝影機所拍攝的錄影，該案件就因「證據披露不完全」，而遭到撤銷。

霍楚強調，如上述例子一樣、僅僅因為微不足道的文件錯誤而被駁回的家暴案不勝枚舉，導致施暴者得以逃避法律責任，進一步危害受害者人身安全；「這些報告更清楚地說明了，我們必須進行常識性改革，修正現有法規中對受害者不公的漏洞」。她同時表示，將拒絕簽署任何不包含此項改革的州預算方案。

而霍楚提出的改革方案也遵循2019年訴訟改革的核心精神，針對案件因技術問題而被無故駁回的情況進行補強；其目的在於縮短案件審理時間、保護證人與受害者的個資隱私、確保程序公平並提高司法效率。

此外，系列報告中的「致命家暴案件回顧」也通過分析多起家暴致死案指出，致命家暴案對有色人種女性的影響更嚴重；而當前審理制度卻被施暴者惡意利用或操縱，導致受害者無法為自己維權。

霍楚 紐約市 紐約州

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