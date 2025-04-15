關稅戰「恐慌性囤貨」華人業者：堅持一天算一天

零售業者表示，目前美國市售的廉價日用品絕大多數產自中國，145%的進口關稅令業者和消費者都無法承擔。(記者許君達／攝影)

川普政府針對中國產品的關稅 戰開打，雖然真正的衝擊效應尚需一定時間才能普遍傳導到實體商業，但根據部分業者和民代的反饋，大眾的恐慌情緒出現，部分產品已開始漲價，商戶和供貨商也紛紛囤貨。

代表布碌崙(布魯克林)華人社區的華裔市議員莊文怡透露，在關稅戰相關新聞開始發酵以來，選區內的「99分」零售店業者反饋最為激烈，因為他們所出售的廉價工業製品幾乎全部來自中國。

代表曼哈頓華埠 的州眾議員李榮恩(Grace Lee)則表示，關稅戰相關消息來回反覆，帶來的不確定性甚至比成本上漲的直接衝擊更有威脅。商家無論選擇囤貨還是觀望，都導致供應鏈 和資金鏈紊亂；而宏觀經濟的不確定性也可能改變消費者的行為模式，這對高度依賴遊客生意的華埠來說，難以承受。

對華埠茶葉進口商劉凱琳來說，商家無法自行負擔翻倍的成本，但如果成本轉嫁到售價，同樣會失去客戶。她表示，由於物流的時間差，來自關稅的打擊尚未傳導到她這端，但也只是時間問題。目前，她只能靠消耗存貨暫時維持營業，然後靜觀其變。

雖然關稅戰剛剛開鍘，但華埠業者現已開始恐慌性囤貨。(記者許君達／攝影)

華埠小吃店「武昌好味道」業者王先生14日謝絕參加民代抗議關稅戰集會的邀請，因為他需要去供貨商處搶購。他說，正常時需要什麼貨直接打個電話就能很快送到，但在關稅戰宣布後，供貨商便已開始陸續通知下游業者：中國廠商暫不發貨，美國本地的存貨有限，售完為止。

王先生說，餐飲業者的各種餐具、餐盒、外賣包裝，大到桌椅板凳，小到紙巾、塑料袋，幾乎都是中國製造。中餐烹飪所需的一些調味料或食材，也多產自中國。他估算，全店幾乎95%的貨品都來自中國。

王先生最近一周幾乎一直在跑各種進貨渠道。現在，餐廳的地下空間已幾乎擺滿貨物，自家的地下室也被當作了臨時倉庫。他說，誰也不知道未來到底會如何，包括上游的進口商、批發商等也都在囤貨，導致供應鏈混亂，不僅價格上漲，有時更是想買都買不到。而他為了採購存貨，已經開始透支未來的利潤。至於這種賠錢經營的狀況還要持續多久，他表示，不知道，只能堅持一天算一天了。