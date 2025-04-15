「小商家無處可躲」紐約亞裔社區民代 批關稅戰魯莽
川普政府針對中國進口商品施加的145%關稅已開徵，來自紐約市三大華裔社區的民意代表14日在曼哈頓華埠集會，譴責關稅戰魯莽草率，表示高度依靠亞洲貨物的亞裔社區商業和消費者根本躲無可躲，將對華裔居民生活和生計帶來嚴重影響。
參加集會的包括代表華埠的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、代表法拉盛的國會眾議員孟昭文以及代表布碌崙(布魯克林)華人區的市議員莊文怡。此外，華埠商業改進區行政總監陳作舟、華埠茶商「好茶水」(Grand Tea)業者劉凱琳和華埠「金門超市」業者陳希。
身為州眾議會亞太裔工作組主席的李榮恩表示，華埠居民日常所需的大量物品甚至食品都是從中國進口的，高額關稅會由消費者和位於進口物流鏈終端的小商家共同承擔，而非川普政府和他們背後的億萬富豪們，這是對在地社區經濟機會和文化保育的直接攻擊。
國會亞太裔核心小組主席孟昭文表示，小商業是紐約三大華人社區的經濟支柱，而川普政府所做的，非但不是在幫助這些美國企業繁榮，而是在他們剛剛經歷了新冠疫情的顛覆性衝擊、終於有所好轉時，再次落井下石。孟昭文強調，川普的關稅戰並非只有針對中國的極高稅額，對幾乎所有其他貿易夥伴也都增加了10%的關稅，這意味著高度依靠亞洲貨物的亞裔社區商業和消費者根本躲無可躲。
劉凱琳說，她從父母手中接過的店鋪是華埠典型的小商業型態，依靠辛勤的工作和微薄的利潤維持社區街坊能夠接受的價位，沒有錢請律師打官司，更承受不起突如其來的成本激增。更重要的是，只有中國才能出產種類豐富的茶葉，無論是美國還是其他亞洲國家，都無法彌補貨物品類的缺失。因此對她來說，面對來勢洶洶的關稅戰，根本別無選擇。
莊文怡表示，關稅戰看似是個宏大的政治議題，但在她看來，這更是每個社區居民的切身之痛。「你可以說，我只買佛州的橘子，不買中國貨。但是，種植橘子需要灌溉，運輸橘子需要包裝和車輛，所有這些環節中，都不可能避免中國製零部件的存在。」
高德曼指責總統川普利用美國的經濟作為籌碼，為他自己撈取權力和利益，而且發動關稅戰的手段還毫無策略、進退失據。他同時指責國會共和黨人自廢武功，主動放棄監督權和對總統權力的制衡力量。高德曼呼籲更多受到關稅戰影響的華裔選民積極向民代陳情，講出他們自己的遭遇，同時給所在選區的國會議員、尤其是共和黨議員施壓，以倒逼他們改變態度。
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