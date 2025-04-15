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「小商家無處可躲」紐約亞裔社區民代 批關稅戰魯莽

記者許君達／紐約報導
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華埠商業改進區行政總監陳作舟展示最新出版的「世界周刊」，向觀眾說明關稅戰對於每個人都會帶來影響。(記者許君達／攝影)
華埠商業改進區行政總監陳作舟展示最新出版的「世界周刊」，向觀眾說明關稅戰對於每個人都會帶來影響。(記者許君達／攝影)

川普政府針對中國進口商品施加的145%關稅已開徵，來自紐約市三大華裔社區的民意代表14日在曼哈頓華埠集會，譴責關稅戰魯莽草率，表示高度依靠亞洲貨物的亞裔社區商業和消費者根本躲無可躲，將對華裔居民生活和生計帶來嚴重影響。

參加集會的包括代表華埠的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、代表法拉盛的國會眾議員孟昭文以及代表布碌崙(布魯克林)華人區的市議員莊文怡。此外，華埠商業改進區行政總監陳作舟、華埠茶商「好茶水」(Grand Tea)業者劉凱琳和華埠「金門超市」業者陳希。

身為州眾議會亞太裔工作組主席的李榮恩表示，華埠居民日常所需的大量物品甚至食品都是從中國進口的，高額關稅會由消費者和位於進口物流鏈終端的小商家共同承擔，而非川普政府和他們背後的億萬富豪們，這是對在地社區經濟機會和文化保育的直接攻擊。

川普政府對中關稅戰開打，來自紐約三區華人社區的民代在曼哈頓華埠聯合譴責關稅戰給小...
川普政府對中關稅戰開打，來自紐約三區華人社區的民代在曼哈頓華埠聯合譴責關稅戰給小商業者和亞裔居民造成的嚴重影響。圖中發言者為州眾議員李榮恩，參加集會的還包括國會眾議員高德曼(後排左二)、孟昭文(前排右二)和市議員莊文怡(前排右一)。(記者許君達／攝影)

國會亞太裔核心小組主席孟昭文表示，小商業是紐約三大華人社區的經濟支柱，而川普政府所做的，非但不是在幫助這些美國企業繁榮，而是在他們剛剛經歷了新冠疫情的顛覆性衝擊、終於有所好轉時，再次落井下石。孟昭文強調，川普的關稅戰並非只有針對中國的極高稅額，對幾乎所有其他貿易夥伴也都增加了10%的關稅，這意味著高度依靠亞洲貨物的亞裔社區商業和消費者根本躲無可躲。

劉凱琳說，她從父母手中接過的店鋪是華埠典型的小商業型態，依靠辛勤的工作和微薄的利潤維持社區街坊能夠接受的價位，沒有錢請律師打官司，更承受不起突如其來的成本激增。更重要的是，只有中國才能出產種類豐富的茶葉，無論是美國還是其他亞洲國家，都無法彌補貨物品類的缺失。因此對她來說，面對來勢洶洶的關稅戰，根本別無選擇。

莊文怡表示，關稅戰看似是個宏大的政治議題，但在她看來，這更是每個社區居民的切身之痛。「你可以說，我只買佛州的橘子，不買中國貨。但是，種植橘子需要灌溉，運輸橘子需要包裝和車輛，所有這些環節中，都不可能避免中國製零部件的存在。」

高德曼指責總統川普利用美國的經濟作為籌碼，為他自己撈取權力和利益，而且發動關稅戰的手段還毫無策略、進退失據。他同時指責國會共和黨人自廢武功，主動放棄監督權和對總統權力的制衡力量。高德曼呼籲更多受到關稅戰影響的華裔選民積極向民代陳情，講出他們自己的遭遇，同時給所在選區的國會議員、尤其是共和黨議員施壓，以倒逼他們改變態度。

關稅 華埠 川普

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