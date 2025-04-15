因應關稅戰 華商急覓中國以外供貨商

新榮食品雜貨公司售賣大量進口自中國進口的食品及日常用品。店主白女士表示，目前已經有部分商品因關稅而調價。(記者曹馨元／攝影)

在川普 政府對中國進口商品徵收高額關稅 之際，曼哈頓華埠 的小商家已經感受到成本升高的負擔；不少商家表示，為應對關稅挑戰，他們已經開始尋找中國以外的供貨商，試圖壓低進貨成本。

位於華埠勿街(Mott St.)的「絲路咖啡」的主要售賣茶飲、咖啡等，經理莊先生表示，店內絕大部分茶葉原材料都進口自中國，少部分來自台灣。在川普的關稅政策下，莊先生也切實感受到了成本壓力；「進價不可能低了，現在只會往高走」。

經理莊先生表示，在川普的關稅政策下，「絲路咖啡」會考慮在未來更多地從台灣進口茶葉，以降低成本。(記者曹馨元／攝影)

莊先生也分享到，「絲路咖啡」會考慮在未來更多地從台灣進口茶葉，以降低成本；但他指出，因為茶葉的口味、種類在很大程度上取決於產地，找到中國外的替代品需要一定時間，「要找到合適的貨和進貨商，整個周期可能要幾個月吧」。作為進貨鏈的末端，莊先生表示，自己也比較被動，售價漲幅只能跟著成本價移動，「關稅政策變來變去，美國消費者就當冤大頭了」。

位於茂比利街(Mulberry St.)上的社區超市、新榮食品雜貨公司售賣大量進口自中國進口的食品及日常用品。店主白女士表示，店內約有90%的貨品都是從中國進口的，目前已經有部分因關稅而調價，「華人很愛買的腐竹，現在一箱漲了20元」；白女士也指出，相比之下，進口自香港的貨品，如李錦記系列調味料，成本漲幅要小不少。

白女士坦言，關稅政策一天一變，「我一聽頭都大了」；而商家對於進貨地區，「肯定是哪裡便宜就去哪裡」。儘管目前她仍在觀望，但也表示可能會在日後多從日本、台灣進貨，「希望台灣能生產一些大陸貨品的替代品」。

華埠老字號「金門食品公司」的經理陳希表示，據他了解，一些中國生產廠家已經在往東南亞等地移動，以降低關稅對於出口利潤的影響；「這對中國的經濟其實很不好，把他們的就業機會都帶走了，對於兩國的利益而言，還是希望能通過談判把關稅降下來」。