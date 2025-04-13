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買車變租車 紐約大學中國留學生被騙7萬 返美發現車被拖走

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買車變租車 紐約大學中國留學生被騙7萬 返美發現車被拖走

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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小王以為花了7萬元向經紀人購買一輛全新的寶馬，沒想到合同卻是假的。圖為示意圖，非涉事車輛。(美聯社)
小王以為花了7萬元向經紀人購買一輛全新的寶馬，沒想到合同卻是假的。圖為示意圖，非涉事車輛。(美聯社)

來自中國的留學生小王．於2022年花了7萬元與經紀人簽約，開上心儀的寶馬(BMW)；日前小王到中國探親，返美後卻發現停在住處的車子被銀行拖走，查詢後得知他與經紀人簽的是假購車合同，該經紀人是向寶馬公司租得該車，再「賣」給小王。

目前就讀紐約大學(NYU)的小王在友人的陪伴下，於13日到位於布碌崙(布魯克林)的美國亞裔社團聯合總會求助，表示他一直想擁有一輛屬於自己的好車，但礙於沒有社會安全碼(SSN)，無法以自己的名字購車。

小王的同學向他介紹華人賣車經紀丹尼(Danny Lew)，表示父母多次在丹尼協助下換車，丹尼則表示可以用空殼公司的名義幫小王買車。

小王讓中國的父母匯款，2022年10月，一輛嶄新的寶馬開到小王的住處。兩周後，小王將7萬多元的購車款用支票交給了丹尼，並簽署了一份「購車合同」，以全款「購置」了車子。

小王曾催促丹尼辦理車輛過戶手續，丹尼以理由搪塞。小王後來還告訴丹尼，他準備大學畢業後回國。他如今回憶，這可能促使丹尼不再繼續交租車款。

2025年2月2日，小王剛從中國探親返回美國的住處，卻發現車子被銀行以拖欠車款為由拖走，最後一次付款日期是2024年9月13日。

小王向寶馬公司詢問後，發現他在2022年與經紀人簽署的合同為假合同。寶馬公司還表示，這輛車和該經紀人所屬的公司簽有正式的租車合同，但為保護隱私，沒有透露細節。

根據合同，丹尼是位於布碌崙Tier One Auto Group的經紀人。小王的朋友追到公司所在地，卻發現公司已倒閉。

花了7萬多塊錢，卻「租」了一輛寶馬，發現上當的小王報警，但警方以不涉及刑事犯罪為由，拒絕立案。而小王聯絡不上丹尼，甚至律師函也都石沉大海。

13日，亞總會會長陳善莊，與州眾議員鄭永佳及其高級顧問趙靖桉、市警總局副督查(Deputy Inspector)李浩然，以及曾擔任過市警總局社區聯絡員的第49州眾議員選區民主黨領袖高應達在場，協助小王報警，警方表示將複查。

陳善莊表示，這已經不是第一起以購車為名進行詐騙的案子，且受害者往往是涉世未深的學生。他呼籲民眾在購車時，一定要確定合同的真假、內容後再簽字。購車前也應該多方諮詢，以免受騙上當。陳善莊還呼籲遇到類似購車騙局受害者與亞總會聯繫，他們準備將該情況向布碌崙地區檢察官辦公室匯報。

亞總會的地址是布碌崙貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave.)476號，聯繫電話(929)999-8800、(917)309-5603。

購車上當的中國留學生小王到亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)
購車上當的中國留學生小王到亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 眾議員 租車

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