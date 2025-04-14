紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

皇后區 貝賽(Bayside)近日發生一起槍擊命案，28歲華裔男子疑因情感糾紛，當街朝一名17歲少年開槍後自戕，兩人均身亡。根據警方初步調查，該案疑似涉及三角關係。

根據警方報告，該案發生於12日晚10時8分左右，地點位於貝賽奧仙尼亞街(Oceania St.)與48大道(48th Ave.)交界一處住宅外，警方抵現場時，發現兩名男子倒臥街頭、失去意識，在場有一名情緒激動的女性。

死者分別為來自大學點 (College Point)6大道的17歲少年塞卡拉(Neo Secaira)，胸口中彈，以及來自法拉盛 137街的28歲男子劉姓男子(Frank Liu)，頭部中彈。兩人當場由救護人員送往皇后區紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)急救，最終仍宣告不治。

根據調查，命案現場位於基督之愛長老教會(Love of Christ Presbyterian Church)對街，當時塞卡拉與一名19歲女子同行，劉男突然出現，朝少年開槍後自戕，女子在場目睹全程，情緒崩潰。警方在現場尋獲一把槍械，確認為凶器。

根據鄰居說法，塞卡拉是貝賽高中(Bayside High School)游泳隊成員，平時就學與工作兩頭忙，是一名乖巧的孩子，平常還會在院子修車。有鄰居說，「昨天我才看到他開車出門，他是個好孩子，總是熱心助人」。