華埠旁金融區4號線血案 警緝嫌犯

華埠旁市政廳地鐵站，兩名男子在多列地鐵上塗鴉。(市警提供)

紐約市 警交通調查人員目前正通緝一名涉嫌於上周末在曼哈頓下城地鐵車廂內行凶的男子，警方於11日晚間公布監控影像，呼籲民眾提供線索。

案件發生在4月5日凌晨1時20分左右，地點為華埠 旁金融區(Financial District)滾球綠地(Bowling Green)地鐵站 月台停靠的北行4號線列車車廂內。根據警方通報，一名年約34歲男子在列車上遭一名陌生男子接近，對方持不明銳器刺向其左腹部後逃離。

案發後，嫌犯在滾球綠地站下車，去向不明。傷者隨即由急救人員送往紐約長老會下城醫院(NY‑Presbyterian Lower Manhattan Hospital)救治，目前傷勢穩定，並無生命危險。

本案由市警第一分局與捷運第二分局(Transit District 2)聯合調查，警方形容嫌犯為深膚色男性，犯案時身穿黑色滑雪面罩、黑色連帽上衣及黑色長褲。

此外，位於華埠旁的市政廳地鐵站(City Hall Station)也於6日晚間7時左右，遭到兩名身分不明男子闖入，對多列R線與N線列車的車身內外進行塗鴉。此案目前由市警「全市破壞行為專案小組」負責調查。

警方表示，首名嫌疑人為一名淺膚色男子，身高約5呎7吋，體重約160磅，留有短黑髮。他最後一次露面時身穿紅色連帽上衣、棕色長褲與棕色鞋子。第二名嫌疑人亦為淺膚色男子，身高約5呎6吋，體重約150磅，頭髮捲曲且為黑色，他最後一次被目擊時身穿黑色上衣、藍色長褲與黑色鞋子。