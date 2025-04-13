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運輸部：紐約大眾運輸全國最危險 每10萬名乘客發生17.5起危險事件

記者劉梓祁╱紐約報導
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聯邦交通部彙整最新資料顯示，紐約州在三年間共發生23起死亡、1641起暴力事件及1759起受傷事故，平均每10萬名乘客即有17.5起嚴重事故，為全國最高。(記者劉梓祁╱攝影)
聯邦交通部彙整最新資料顯示，紐約州在三年間共發生23起死亡、1641起暴力事件及1759起受傷事故，平均每10萬名乘客即有17.5起嚴重事故，為全國最高。(記者劉梓祁╱攝影)

聯邦運輸部彙整最新資料顯示，紐約州的大眾運輸安全形勢居全國之末；據人身傷害律師事務所「 John Foy & Associates」依2021至2023年統計的數據分析，紐約州在三年間共發生23起死亡、1641起暴力事件及1759起受傷事故，平均每10萬名乘客即有17.5起嚴重事故，為全國最高。

分析顯示，排名第二至第五的州分別為伊利諾州的13.3起、明尼蘇達州的11起、麻薩諸塞州的8.1起及賓夕法尼亞州的4.9起。加州雖以31起死亡數量領先，但事故發生率為每10萬名乘客4.4起。

作為北美規模最大的公共運輸系統，紐約大都會運輸署(MTA)所營運的地鐵今年1月5日至1月8日平均日運量達320萬人次。盡管如此，紐約郵報引述賓州州立大學兼任教授、前市警警員麥卡隆(Joseph Giacalone)指，2020至2024年間，紐約地鐵謀殺案數量與此前20年總和相當。

市警數據顯示，2022年地鐵內共發生10起凶殺案，創25年來新高，而在1997至2020年期間，單一年份從未超過五起。同年4月12日，62歲的嫌犯詹姆斯(Frank James)在布碌崙(布魯克林)N線列車釋放煙霧彈並開槍，造成10人中彈、29人受傷，隨後詹姆斯被判終身監禁。

2024年12月22日，非法移民、33歲的瓜地馬拉籍男子薩佩塔(Sebastian Zapeta‑Calil)涉嫌在布碌崙F線列車縱火燒死一名57歲女子，引發社會震動。

警方最新犯罪報告指出，2025年首季地鐵未發生凶殺案，為七年來首次，市警將此歸功於月台與車廂的警力巡邏加強。一年前，在系列槍擊和傷人案發生後，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布增派750名國民兵和250名州警進入地鐵系統，進行巡查並協助市警檢查乘客的物品，以改善地鐵系統治安。

今年1月，她再度展開六個月的試點，安排逾1000名警員在每列夜班地鐵列車中巡邏，然而今年截至目前，地鐵強暴案較去年同期增加五成、攻擊輕罪案件亦上升7%，至409 宗。不過，數據仍顯示整體地鐵犯罪數年減有18%，為27年來次低。

地鐵 布碌崙 紐約州

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