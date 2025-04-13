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前68分局長升遷 布碌崙南區警務中心指揮官

記者馬璿╱紐約報導
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前市警局68分局局長喬達諾(右一)接任布碌崙南區勤務中心指揮官一職。(布碌崙亞裔民安隊提供)
前市警局68分局局長喬達諾(右一)接任布碌崙南區勤務中心指揮官一職。(布碌崙亞裔民安隊提供)

在紐約布碌崙(布魯克林)南區勤務中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)被調往市警總局住房局(Housing Bureau)後，將由前市警68分局局長喬達諾(Frank Giordano)接任該職。喬達諾表示，在68分局任職時與當地華社關係良好，上任後也會要求所有服務布碌崙南區華社的警局更加關注華人相關的問題。

布碌崙南區勤務中心包含市警61、62、66與72警局等多個華人眾多的社區。據8大道亞裔民安隊隊長柳寶枝介紹，喬達諾從警27年，對華社相當熟悉，在任職貝瑞吉(Bay Ridge)68分局局長時一直和包含8大道的民眾保持良好關係。喬達諾也表示，現在擔任南區勤務中心指揮官，將保證所有服務華社的警局更加關注華人民眾遇到的問題。

喬達諾10日也與勤務中心副警司狄加科默(Frank DiGiacomo)、柳寶枝以及其隊員們會面，並保證將繼續為民安隊提供支援，接下來也將到民安隊於8大道的總部與其他隊員們見面和交流，了解當地華社目前遇到的問題。

喬達諾於1998年加入警隊，在2003年升為警佐(Sergeant)、2008年升任巡官(Lieutenant)、2011年升為局長(Captain)、2016年升為副督察(Deputy Inspector)、2019年則升職為督察(Inspector)，2021年則晉升為一星副警司(Deputy Chief)，今年1月底晉升至三星助理警司。

布碌崙 8大道 華人

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