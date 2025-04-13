前68分局長升遷 布碌崙南區警務中心指揮官

前市警局68分局局長喬達諾(右一)接任布碌崙南區勤務中心指揮官一職。(布碌崙亞裔民安隊提供)

在紐約布碌崙 (布魯克林)南區勤務中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)被調往市警總局住房局(Housing Bureau)後，將由前市警68分局局長喬達諾(Frank Giordano)接任該職。喬達諾表示，在68分局任職時與當地華社關係良好，上任後也會要求所有服務布碌崙南區華社的警局更加關注華人 相關的問題。

布碌崙南區勤務中心包含市警61、62、66與72警局等多個華人眾多的社區。據8大道 亞裔民安隊隊長柳寶枝介紹，喬達諾從警27年，對華社相當熟悉，在任職貝瑞吉(Bay Ridge)68分局局長時一直和包含8大道的民眾保持良好關係。喬達諾也表示，現在擔任南區勤務中心指揮官，將保證所有服務華社的警局更加關注華人民眾遇到的問題。

喬達諾10日也與勤務中心副警司狄加科默(Frank DiGiacomo)、柳寶枝以及其隊員們會面，並保證將繼續為民安隊提供支援，接下來也將到民安隊於8大道的總部與其他隊員們見面和交流，了解當地華社目前遇到的問題。

喬達諾於1998年加入警隊，在2003年升為警佐(Sergeant)、2008年升任巡官(Lieutenant)、2011年升為局長(Captain)、2016年升為副督察(Deputy Inspector)、2019年則升職為督察(Inspector)，2021年則晉升為一星副警司(Deputy Chief)，今年1月底晉升至三星助理警司。