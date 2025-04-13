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關稅動盪 華人小商家靜觀其變 祈禱「睡一覺起來又變了」

記者馬璿╱紐約報導
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總統川普對貿易夥伴國實施全面關稅，不少聽到風聲的店家開始大量叫貨，以防未來價格上升或斷貨風險。圖為布碌崙華人超市販售的水果。(記者馬璿╱攝影)
總統川普對貿易夥伴國實施全面關稅，不少聽到風聲的店家開始大量叫貨，以防未來價格上升或斷貨風險。圖為布碌崙華人超市販售的水果。(記者馬璿╱攝影)

總統川普對約60個貿易夥伴國實施全面關稅，不少聽到風聲的紐約店家皆開始大量叫貨，以防未來價格上升或斷貨風險。除布碌崙(布魯克林)商會提醒新關稅政策將對在地商家造成嚴重損失外，不少華人業者也坦言，不只擔憂貨物卡關或是沒貨賣，還要擔心倉儲成本上升，不敢大幅漲價的壓力下只能自行吸收且靜觀其變，祈禱「說不定睡一覺起來又變了」。

雖川普對部分國家關稅暫緩90天實行，但對中國商品的關稅卻進一步提高至145%，使得不少本就因通膨壓力而生活吃緊的民眾恐將面臨日用品與水果等物品價格上漲的風險。耶魯大學預算實驗室估計，現行政策下生鮮農產品將上漲4%、食品價格則可能上升2.8%。在布碌崙商會的企業影響調查報告(Business Impact Survey)中，通膨是商家2024年最為關注的議題，更有61%的業者表示營運成本確實已大幅上升。

在布碌崙開設小型超市的林先生表示，聽聞關稅風波的時候他與周邊店家都開始多叫貨，也有同行收到上游廠商將提神飲料等商品進貨單價提高0.50元，雖帳面上看起來不大，但以商家角度來說卻已是高額漲幅。林先生也指出，布碌崙超市本就競爭激烈，部分商家甚至為吸引消費者不得不降價競爭，現在動盪的關稅政策勢必會擠壓到其他小商家的生存空間。

此外，他也觀察到消費者在得知關稅上漲後，來到店內大量囤米，但他預計除了從中國進口的貨物價格將升高外，從墨西哥進口的水果與啤酒，以及效期較短的食品也可能因此被影響。

經營日用品雜貨店的劉先生則無奈表示，雖然關稅政策對下游廠商衝擊尚未浮現，但已有上游批發商直言將漲價20%，未來勢必會衝擊到小商家。他也表示，若中國的貨物因關稅而成本上漲，只能轉而從成本較高但品質較好的台灣，或是價格友善但品質較劣的印度進貨。

他坦言，除了價格跟品質將改變外，還要擔心中方不出貨、倉儲租金等成本上升的問題，「商家一定會想辦法繼續營運，但價格也變成消費者承擔」。面對如今的關稅變化，劉先生笑道只能樂觀面對，繼續靜觀其變，「說不定睡一覺起來就又變了呢？」

關稅 布碌崙 川普

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