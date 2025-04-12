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紐約市議會通過法案 2035年前建2120間公廁

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市議會近期通過新法案，要求市府制定建設全市公共廁所的長期規畫藍圖，並目標在2035年前新增至少2120個公廁。圖為法拉盛地鐵站公廁。(本報檔案照)
紐約市議會近期通過新法案，要求市府制定建設全市公共廁所的長期規畫藍圖，並目標在2035年前新增至少2120個公廁。圖為法拉盛地鐵站公廁。(本報檔案照)

紐約市議會近日通過新法案，要求市府制定建設全市公共廁所的長期規畫藍圖，並目標在2035年前新增至少2120個公廁，數量為目前的兩倍。市議員奈爾斯(Sandy Nurse)表示，這項法案旨在解決紐約市公廁嚴重缺乏的問題，現在全市共有860萬名市民，卻只有1100間公廁，並不符合市民需求。

該法案指出，市府應建立一個由副市長領導的跨部門團隊，並與市規畫局(DCP)、市公園局(DPR)與市交通局(DOT)等機構合作，提出長期建設計畫。此外，市府將每四年更新一次計畫，在2035年前新建超過2120間公廁，其中至少一半將為市府擁有。

奈爾斯強調，法案不只能改善公共衛生與市民的生活品質，還能有效減少由於公共便溺而開具的罰單。根據市府管理報告，市警總局在2024財政年度對公共場所小便的行為發出近萬張份刑事和民事傳票，比前一年增加了46％。

而市長辦公室和市議會發布的財政聲明稱，該法案不會花費納稅人任何錢，因為法案僅指示廁所的規畫，並未指示這些機構建造廁所。對此，奈爾斯指出，建造公廁費用相當高昂，公園廁所基礎建造成本約在300萬至500萬元，且建造時間需花費五年，她希望規畫期間能協助相關單位找到降低成本的方法。

她舉例她所在的第37選區，一種叫做「波特蘭廁所」(Portland Loo)的模組化廁所為布碌崙(布魯克林)首推，只花不到100萬元，且建設時間不到一年，應積極推廣此類方案。

然而在部分區域，即使擁有公共廁所，也不代表有機會用得上。根據市議會去年發布的公廁狀況報告稱，所有接受檢查的廁所有三分之二已經關閉或是存在安全問題，無法使用。此外，有10%的廁所沒有門鎖、10%的廁所沒有肥皂、13%廁所沒有衛生紙、40%則到處都是垃圾，說明現有的公廁仍存在諸多情況。

紐約市 布碌崙 傳票

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