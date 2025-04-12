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墜機6死╱民代籲觀光直升機禁飛紐約市 亞當斯反對

記者范航瑜／紐約報導
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國家運輸安全委員會(NTSB)11日表示仍在打撈10日紐約直升機墜毀事故的飛機殘骸，潛水人員正以聲納搜尋主旋翼、尾旋翼及機體結構等關鍵零件。(歐新社)
國家運輸安全委員會(NTSB)11日表示仍在打撈10日紐約直升機墜毀事故的飛機殘骸，潛水人員正以聲納搜尋主旋翼、尾旋翼及機體結構等關鍵零件。(歐新社)

10日紐約發生直升機墜機事件奪走六條人命後，數位民代11日呼籲全面禁止非緊急直升機飛越紐約上空，但市長亞當斯(Eric Adams)卻表示不要因噎廢食，反對全面禁令。

事故發生後，機上六人的遺體11日均已尋獲，但國家運輸安全委員會(NTSB)表示仍在打撈飛機殘骸，潛水人員正以聲納搜尋主旋翼、尾旋翼及機體結構等關鍵零件，目前尚未尋獲。NTSB主席霍門迪(Jennifer Homendy)表示，調查才剛開始，暫不排除任何可能。

紐約州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)指出，直升機在曼哈頓上空飛行極為危險，禁飛有其必要。「若昨天的墜機發生在學校、公園或辦公大樓上空，後果不堪設想」。

代表曼哈頓華埠的市議員馬泰(Chris Marte)也表示，這起墜機悲劇「完全可以避免」。馬泰指出，這是六年內第二起觀光直升機墜機事件，上一次為2019年曼哈頓中城發生的事故，造成一名飛行員身亡。他認為直升機應限於救援、新聞與公共安全用途，「觀光與豪華通勤用途不屬於非要不可」。

但市長亞當斯在記者會上反駁表示，不應因個案而因噎廢食：「過去40年共17起事故，這應納入風險評估。不能因為車禍頻傳就禁止車輛上路。」

他隨後接受電台採訪時補充，每年有數千架觀光直升機飛行，不僅用於觀光，也是商務活動的一環。「人們想從高空欣賞這座城市風景，企業高管也需要它」。

市議員高步爾(Gale Brewer)則批評亞當斯重商輕民，直言「令人震驚」：「市長應該以市民安全與生活品質為優先，不是先替企業說話。」高步爾自2001年起推動禁飛法案，主張禁止非緊急直升機使用市有直升機場，但法案目前仍停滯，與聯邦版本皆無進展。

根據法規，聯邦航空總署(FAA)擁有空域管轄權，目前僅針對墜機地點實施臨時限制，曼哈頓上空並無禁飛令。不過，市府有權決定直升機起降地點。1977年泛美大廈墜機案後，市府便禁止在建築屋頂設置直升機停機坪。亞當斯表示，「那次事件後我們做了調整，這些都是可行的」。

國家運輸安全委員會(NTSB)11日表示仍在打撈10日紐約直升機墜毀事故的飛機殘...
國家運輸安全委員會(NTSB)11日表示仍在打撈10日紐約直升機墜毀事故的飛機殘骸，潛水人員正以聲納搜尋主旋翼、尾旋翼及機體結構等關鍵零件。(歐新社)

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