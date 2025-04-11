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法拉盛商戶控毒品交易猖獗 吸毒、攻擊顧客屢見不鮮

記者高雲兒╱紐約報導
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市議會第20選區共和黨參選人王浩倫(Allen Wang)當日一同走訪，並與在場的兩名巡邏警員交流。(記者高雲兒╱攝影)
市議會第20選區共和黨參選人王浩倫(Allen Wang)當日一同走訪，並與在場的兩名巡邏警員交流。(記者高雲兒╱攝影)

在近日舉行的109分局警民會上，多位民眾與華人商家代表踴躍發言，反映近來在法拉盛市中心，特別是緬街(Main Street)與羅斯福大道(Roosevelt Ave)一帶，頻繁出現不明人員於公眾場所吸食或販賣毒品，並騷擾顧客、行竊，甚至動手攻擊的情況，令當地華人居民與商戶深感無助與憤怒。目前，兩名警員已被派往路口附近，負責巡邏工作。

附近的位於緬街40-06號樓內的以及附近的多家商戶，紛紛講述長期遭受滋擾與治安惡...
附近的位於緬街40-06號樓內的以及附近的多家商戶，紛紛講述長期遭受滋擾與治安惡化的情況。(記者高雲兒╱攝影)

一名多次前往緬街佰百雞(Popeyes)炸雞店的女顧客在警民會中控訴，自己在過去數日，已在店內遭遇兩至三次人身攻擊。

她表示：「那幫人吸毒，然後騷擾顧客。有一次他們吐我一臉，還戳我眼睛，害我兩星期前不得不去醫院。」她指出，事後已向警方提供涉案者的姓名、外貌及錄像資料，但至今無人被捕。她還親眼目睹數名少女偷走一位亞裔外賣員的手機，「那孩子才20歲，是個自閉症患者，一台剛買的蘋果手機就這樣被搶走。」

佰百雞店主也表示，類似情況早已持續超過一年，不少不良青少年與不明成年人長期在店內逗留、吸食大麻與其他毒品，多次報警卻常常「不了了之」。

三名青少年在樓內長久逗留。圖為監視器畫面。(張先生提供)
三名青少年在樓內長久逗留。圖為監視器畫面。(張先生提供)

附近位於緬街40-06號樓內的多家商戶則在10日與記者實地走訪，親自講述長期遭受滋擾與治安惡化的情況。業者張先生表示，這類狀況已超過一年，最初只是青少年吸食大麻與白粉，如今則有多人在大樓門口與樓內從事毒品交易，更有關燈關門吸毒，以及在牆上塗鴉、甚至排泄等行為。

業者張先生表示，最初只是青少年吸食大麻與白粉，如今則有多人在大樓門口與樓內從事毒...
業者張先生表示，最初只是青少年吸食大麻與白粉，如今則有多人在大樓門口與樓內從事毒品交易，圖為監視器畫面。(張先生提供)

張先生無奈地說：「我自己花了不少錢請人清理牆面與樓道，也裝了監視器和門鎖，但都被破壞。我甚至在大樓門口的郵箱裡發現他們藏毒品和大麻，還偷我們的信。」他表示，計畫再加裝更多攝像頭提升安全。

同棟大樓二樓的理髮店業者也表示受影響嚴重，「這些人經常堵住大樓入口，客人根本進不來，我只能下樓接人。」他直言生意受到嚴重衝擊，情況令人無奈。

附近知名糕餅店美心餅屋業者亦表示，長期遭遇類似問題，不良人群聚集在門口。(記者高...
附近知名糕餅店美心餅屋業者亦表示，長期遭遇類似問題，不良人群聚集在門口。(記者高雲兒╱攝影)

附近知名糕餅店美心餅屋業者亦表示，長期遭遇類似問題，偷竊與吸毒行為時有發生，「不堪其擾。」

多位商家指出，儘管過去一年多次報警，但警方出警慢，有時需等待數小時，嫌犯早已逃逸。他們表示，無奈之下才選擇向警民會集體反映，希望引起當局重視。

市議會第20選區共和黨參選人王浩倫(Allen Wang)當日一同走訪，並與在場的兩名巡邏警員交流。這兩名警員表示，他們將負責緬街與羅斯福大道交口的巡邏勤務，未來若有類似情況，受害商家可直接向他們求助，他們會即刻前往處理。

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