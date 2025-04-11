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亞當斯允ICE進駐雷克島 多個維權組織抗議

記者范航瑜／紐約報導
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紐約移民聯盟(NYIC)等組織10日在市政廳公園集會，譴責市長亞當斯(Eric Adams)允許聯邦移民與海關執法局(ICE)重返雷克島設立辦公室。(市議會提供)
紐約移民聯盟(NYIC)等組織10日在市政廳公園集會，譴責市長亞當斯(Eric Adams)允許聯邦移民與海關執法局(ICE)重返雷克島設立辦公室。(市議會提供)

紐約移民聯盟(NYIC)、ICE Out! NYC聯盟、「關閉雷克島運動」(Shut Rikers Campaign)等組織，10日在市政廳公園集會，聯合民選官員、移民維權人士與曾被關押於雷克島(Rikers Island)者，譴責市長亞當斯(Eric Adams)允許聯邦移民與海關執法局(ICE)重返雷克島設立辦公室。

據市府8日晚發布的行政命令，ICE將於十年來首度在雷克島設置據點，這一舉措形同推翻了2014年通過的第58號地方法，該法禁止ICE在市監獄內設辦公室，並限制地方與聯邦共享在押移民資訊。

包括市議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、公益維護人威廉斯(Jumaane Williams)，以及布碌崙(布魯克林)、皇后區與曼哈頓區長在內的30人，已聯名致函市長，要求撤銷命令並公開相關文件。

市議員元在熙(Julie Won)等議員已聯名致函市長，要求撤銷命令並公開相關文...
市議員元在熙(Julie Won)等議員已聯名致函市長，要求撤銷命令並公開相關文件。(市議會提供)

歐德思表示，在聯邦法官剛駁回亞當斯貪腐案，以及市府與聯邦政府一連串可疑互動之際，這一命令不僅破壞了市庇護法，更形同配合川普的「極端遣返議程」；蘭德則指這是亞當斯與川普之間交易的結果。

雷克島作為全國最大的監獄之一，因過度擁擠和管理問題而長期備受關注，長期被批評充斥暴力與失序。亞當斯上任以來，問題持續惡化，僅過去六周已有五名在押者死亡。

集會人士指出，若允許ICE進駐，或將加劇監獄的混亂危機，並危及移民的人權。

2019年，市議會投票通過在2027年8月前關閉此監獄，並以四個規模更小的區級監獄取代，旨在為被拘留者的家屬和律師提供更便捷的探視條件，但遭到曼哈頓華埠等社區的強烈反對。

該行政命令由市第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)簽署，據報導，亞當斯為避嫌貪腐案而未親自簽署。馬斯特羅表示，他上任後已多次造訪雷克島，此舉有助提升跨國幫派調查效率；川普政府前移民執法官霍曼(Tom Homan)也讚揚了該決定。

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