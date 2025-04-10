亞當斯轉向挺小班制 華人憂能否招到足夠教師

紐約市長亞當斯(Eric Adams)宣布，將為學校提供額外經費、聘請3700名新教師，以達到新一學年的小班制法案(class size law)規定。(本報檔案照)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)9日宣布，將為學校提供額外經費、聘請3700名新教師，以達到新一學年小班制法案(class size law)的規定；亞當斯一改以往對小班制的保留態度，表示小班教學將讓學生獲得更多關注，促進學習成果；華人家長對能否招滿如此多教師，持保留態度。

小班制法案於2022年在州議會通過，設立「五年計畫」，要求全州學校在2028年9月前達成三年級前每班20人，四至八年級23人，九至12年級25人。目前全市約有46%班級符合規定，但至少60%的班級需在2025至2026學年前達到小班制目標。

據市府此前發布的新學年「小班制」規畫框架，學校可以在新學年提交自行制定的「小班制計畫」，以獲得專用撥款，目前已有約800所學校提交申請。盡管紐約州 及全國教師數量持續短缺，但市府官員表示，他們仍有信心在新學年開始前，招滿3700名教師及100名助理校長。

亞當斯表示，小班教學可以讓學生有更多獲得關注的機會，促進學習，也幫助學生調節情緒，「這是可行的，也是必須做的」。大力推行小班制的州參議員劉醇逸也讚賞市府招聘新教師的決定，「今天的公告是令人鼓舞，表明市府終於採取切實的舉措，遵守州法律」。

教育倡導團體PLACE NYC共同創辦人朱雅婷表示，她對招聘目標是否能達成持保留態度，「不是說家長不想要小班教育，而是我們確實沒有這麼多教師資源」；她指出，由於需要的師資標準不同，低年級教師數目前沒有那麼緊張，「但是初高中的部分學科，尤其是語言、英語學習者(ELL)教師，是很匱乏的」。

家有初中學生的第49選區民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)認為，家長在選擇學校、班級時，並不會額外在意班級人數多少，「我們想要有經驗的教師，就像在醫院看病不會想要實習生一樣」；她也擔心，若政府為了大量招募教師而選擇讓沒有經驗的新人匆忙上任，反而會有蝕教育質量。