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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

憂關稅政策傷紐約經濟 市議會籲川普盟友阻止

記者范航瑜／紐約報導
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市長亞當斯(Eric Adams)在例會上表示，自己盡管「整個周末都在閱讀關稅資料」，仍坦言「了解尚淺」。(取自市長辦公室)
市長亞當斯(Eric Adams)在例會上表示，自己盡管「整個周末都在閱讀關稅資料」，仍坦言「了解尚淺」。(取自市長辦公室)

市議長歐德思(Adrienne Adams)等多位市議會領導人9日召開記者會，警告川普關稅政策或將對紐約市財政與經濟造成「災難性影響」。市議會呼籲川普盟友的紐約州國會議員，包括共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、勞樂(Mike Lawler)等人，共同阻止該政策。

市議會指出，川普政府近來推動的資金凍結、撥款中止與政策不確定性，已對地方運作與市場穩定構成威脅。近期股市蒸發數兆元，若關稅政策恢復，恐導致紐約市損失26萬個就業機會，自1968年以來最大規模的加稅措施，也將進一步惡化生活成本危機。

市議會在2026財年預算草案中已預留19億元應對潛在衝擊，但議員們警告，若關稅生效，其對經濟的傷害將遠超地方政府可承擔範圍，導致稅收減少、建設延宕，甚至影響退休基金穩定。

記者會後不到一小時，川普政府宣布暫緩90天實施互惠關稅(reciprocal tariff)政策，中國除外。市議會對此表示肯定，但強調更應全面取消該政策，以免對地方經濟造成進一步傷害。

市長亞當斯(Eric Adams)在8日的例會上表示，自己盡管「整個周末都在閱讀關稅資料」，仍坦言「了解尚淺」。但亞當斯似乎支持川普改變現狀。「有一件事我很確定：我們以前的做法行不通。我每天看到低收入與工薪階層在苦撐。因此不論我們之前做了什麼，現在都必須換個思維。」

次日接受電台專訪時，亞當斯也強調自己無法左右聯邦政策。但當被問及是否會出台政策應對高關稅時，亞當斯表示自己將確保紐約仍是一座「可負擔的城市」。「如果我們能夠達成某些協議，讓紐約免於承擔本地產品的相關成本，我們會這麼做。」

關稅 川普 亞當斯

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