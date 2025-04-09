學生簽被吊銷 還能留在美國？

針對近周愈來愈多在美留學生簽證撤銷的問題，律師表示，大規模撤銷學生證的做法，此前並不多見，在面臨棘手狀況時，學生也需了解應對措施，必要時採取法律手段自保。(本報資料照片)

針對近周愈來愈多在美留學生簽證 撤銷的問題，律師表示，大規模撤銷學生證的做法，此前並不多見，在面臨棘手狀況時，學生也需了解應對措施，必要時採取法律手段自保。

據了解，目前留學生可能面臨「學生和交流訪問學者信息系統(SEVIS)」上身分狀態被「終止」(terminate)、或學生簽(F1)被撤銷(revoke)兩種情況。

移民 律師陳闖創對此表示，撤銷簽證由國務院(DOS)執行，而SEVIS系統則由移民與海關執法局(ICE)監管，應區別看待。

陳指，簽證是進入美國時所需的入境許可，若學生面臨的是F1簽證被撤銷，合法居留的身分並不會因此終止，仍可留在美國完成學業，具體影響是體現在該學生下一次入境美國之時。但SEVIS身分被終止，則意味該學生失去合法身分，將面臨遣返(subject to removal)，需要盡快離開美國。

「在什麼樣的情況下，可以通過申訴保護留美身分？」

若僅是F1簽被撤銷，學生可以在離開美國後再次申請簽證，且撤銷紀錄並不意味再次申請會被拒簽。若學生的SEVIS身分被終止，該學生仍舊可以就此決定提訴，由移民法官裁定去留；或申請恢復身分(reinstatement)。陳闖創認為，「因為在社群媒體上的言論被終止身分，還有可能申請恢復，有過犯罪紀錄的就不太可能了。」

移民律師劉汝華也對提訴後勝訴的機率感到悲觀，「移民事務中，自由裁量(discretionary)區間很大，而目前最高法院的幾個裁決，都偏向站在川普政府的一邊。」

「持F1簽證的學生，今年暑假還能回國嗎？」

劉汝華認為，持有效F1簽學生，如果在社群媒體上並無涉及敏感言論紀錄、也並沒有參與挺巴活動被拍到，「真的要回去的話沒有大問題」；但對於部分F1有效期僅為一年的學生，劉汝華表示，風險比較大，「要謹慎考慮後果再做決定」。

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