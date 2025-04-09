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無犯罪紀錄 中國計算機博士簽證遭取消 留學生恐慌

記者曹馨元╱紐約報導
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全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

隨著川普政府近日將矛頭指向國際學生，全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下，突然被取消留美身分；一名中國籍、達特茅斯學院(Darthmouth College)計算機系博士生劉曉天(Liu Xiaotian，音譯)，近日也在毫無犯罪紀錄的情況下被吊銷F1學生簽證，造成留學生群體恐慌，「誰都不知道明天會不會被鐵拳砸」。

▼收聽「紐約客談」：

據紐約時報報導，在移民律師目前收到的學生簽被撤案件中，部分是由於當事學生在多年前曾有過違法紀錄，包括超速駕駛及醉酒駕駛；但另一類情況則是因為這名學生曾有過支持巴勒斯坦的行為，例如曾參與遊行、學運等。

一名自我介紹為康乃爾大學(Cornell University)博士生的用戶在小紅書上發帖表示，他在學生和交流訪問學者信息系統(SEVIS)上的身分狀態，於3日顯示被「終止」(terminate)。儘管具體原因尚不清楚，但這名用戶稱，自己在去年九月因車禍而被起訴輕罪(Misdemeanor)，目前還未被定罪。

這名用戶表示，自己在小紅書與微信上都加入了聊天群組，與同樣面臨留美身分被撤銷的中國留學生交流應對措施，「看到大家的案例，感覺不管官司打的結果輸贏，只要近十年被捲入過這些事、在法庭案過指紋，就會被終止身分，而且人數一天天的變多。」

與此同時，達特茅斯學院的校報指出，博士生劉曉天也於4日被撤銷F1學生簽證，劉曉天的律師表示，劉從未「在美國違反任何交通規則，更遑論犯罪，他也沒有在美國或其他地方參加過任何抗議活動。」目前，劉曉天已透過美國公民自由聯盟(ACLU)向國土安全局(DHS)提訴，要求法院恢復其學生身分。

一名正在紐約大學(NYU)就讀計算機系研究所的中國籍學生近日也陷入恐慌，就在他所住的國際學生公寓，已經有一名學生因挺巴言論而於數日前遭移民與海關執法局(ICE)抓捕並遣返，「我本來暑假還想回國實習，現在也不知道該怎麼辦」。

這名學生表示，由於川普在第一任期內就「對華人留學生不友好」，他並不意外政府如今撤銷學生簽證的舉動；但發生在身邊的遣返案例還是讓他恐慌不安，他表示，自己不再會考慮留美工作，「川普之前還說不對學生開刀，只針對非法移民，現在看來多麼諷刺。」

一名哥倫比亞大學的在校生也表示，自同校學生哈利勒(Mahmoud Khalil)因挺巴而被ICE逮捕以來，她就感到了「山雨欲來」的強烈不安，她所在的國際學生群組，也有學生開始轉發「不要隨便開門」等應對移民執法的帖子。

「本來在異國他鄉大家都是無根浮萍，如果連安全的學習工作環境都沒有，那生活也太痛苦了」，這名同學認為，如今的政策風向也在某種程度上反映了這個國家對外來人口的態度，「現在的混亂更加堅定我最終要回中國的想法」。

學生簽證 非法移民 中國留學生

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