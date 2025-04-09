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無證客安置資金要撤回1.8億 紐約市府提告

記者許君達╱紐約報導
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聯邦緊急事務管理局近日要求紐約市退還超過1億元的無證客安置撥款，原因是這筆資金的用途與川普政府的移民政策不符。圖為曼哈頓羅斯福酒店內正在辦理登記的西語裔無證客。(記者許君達╱攝影)
聯邦緊急事務管理局近日要求紐約市退還超過1億元的無證客安置撥款，原因是這筆資金的用途與川普政府的移民政策不符。圖為曼哈頓羅斯福酒店內正在辦理登記的西語裔無證客。(記者許君達╱攝影)

聯邦緊急事務管理局(FEMA)近日致函紐約市府，要求退還已進入紐約市帳戶、超過1億元的無證客安置補助款。這筆款項與今年2月FEMA已經收回的8000萬元同屬一個撥款項目，兩項相加，補助金總計達到1億8800萬元。紐約市長亞當斯(Eric Adams)8日公開譴責退款要求，稱市府的法務部門正在尋找最優法律途徑，避免本已承諾獲得的聯邦資金被剝奪。

FEMA代理局長漢密爾頓近日致信紐約市，聲撤銷資金的原因是紐約市用它在「支持非法移民」，這與川普政府的移民執法政策衝突，也與國土安全部(DHS)目前的優先事項不符。不過，這筆資金是由國會通過、並在拜登政府任內劃撥給紐約的，旨在為紐約市花費巨資安置無證客提供一部分補償。

亞當斯8日在公開活動中譴責FEMA的追討。他在一份聲明中表示，川普政府無故撤回國會撥款的行動是非法的，市府將嘗試各種法律手段，確保這筆錢留在紐約。目前，針對上一筆8000萬元撥款撤回的訴訟正在進行中。

州長霍楚(Kathy Hochul)也抨擊聯邦撤銷撥款的決定，她表示，沒有一個州能立即填補這種反覆無常的大規模削減經費所帶來的虧空。

根據亞當斯提供的數字，紐約市在從2022年至2024年的無證客危機中，共接納了超過23萬名來自世界各地的尋求庇護者，為他們提供了基本的人道幫扶，三年總計花費75多億元。而聯邦所承諾的補償金總額約為2億3200萬元，除了兩次被撤回的1億8800萬元外，剩餘尚未撥付的資金也被凍結。

在聯邦放棄起訴後，亞當斯與川普政府的關係一直引人關注。本次追討事件後，亞當斯雖公開譴責，但他也在例行的周會上強調，他不想「抵抗」川普政府。同時，他也順勢將矛頭指向川普前任，稱是因為拜登政府處理移民問題不利，才導致這70億元的安置成本被轉嫁到了紐約頭上。

紐約市 亞當斯 川普

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