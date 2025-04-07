班森賀華男持刀砍傷4外甥女 拒捕被警開槍擊傷

警方仍在對這起家暴和警方開槍案進行調查。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林)班森賀一戶華人 家庭6日發生家暴案，49歲的華男陳倫常(Lun Chang Chen，音譯)揮刀砍傷四名外甥女。警方獲報到場後，將陳倫常開槍擊倒，目前傷情嚴重，四名受害女童送醫，均無生命危險。

布碌崙班森賀華男持刀傷害四名兒童，遭警方用槍擊傷。(記者胡聲橋╱攝影)

警方稱，上午大約10時15分，警方接到911電話，一名11歲的孩子說，她舅舅用刀砍她和姊妹，但孩子說不出自家地址，警方通過電話追蹤定位，發現撥話地址為布碌崙84街16大道和17大道之間的一棟住宅。

持菜刀、尖刀行凶

趕到現場後，一名孩子幫到場警察開門，將他們帶進一樓，聽到左手邊的房間內傳出尖叫聲，警察用腳踢開門，進門後看到一名男子站在門口，舉著一把菜刀，菜刀上都是鮮血，而且地板和牆上也都是血，警察數次命令這名男子放下刀子，這名男子不但沒有聽從命令，還向警察靠近。兩名警察隨即開槍，共打出七發子彈，將這名持刀男子擊倒在地。

根據警方，該案共有四名女性受害者，年齡分別為16歲、13歲、11歲和8歲，她們身上都有嚴重的刀傷和割傷，急救人員現場進行救助，隨後把四人送進瑪摩利醫院接受治療，四人受傷程度不一，但都沒有生命危險。

市警總局局長蒂池(左二)事發現場舉行記者會。(記者胡聲橋╱攝影)

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在當天下午到案發現場召開記者會，表示嫌犯與四名傷者均為親戚，但警方仍在進一步調查嫌犯與受害者的關係。蒂池還說，嫌犯陳倫常也被送進瑪摩利醫院接受治療，傷勢嚴重。

警方展示了嫌犯所使用凶器的照片。(記者胡聲橋╱翻攝)

警方在現場找到了兩件凶器，兇嫌當時手持一把菜刀，警方又在另一個房間找到了一把沾有血跡的尖刀。警方目前仍在調查這起案件的動機。蒂池說，受害者的一名家人表示，嫌犯陳倫常有過精神病史。

案發住戶閩籍華人

另據介紹，事發時屋內還有第六個人，據了解，那人很有可能是四名受害兒童的照顧者。事發時，受害兒童的父母都沒有在事發現場。據一名住在街對面的鄰居說，案發住戶為閩籍華人，一年多前剛買下這棟住宅。警方表示，他們沒有接到過有關這處住宅的精神病或家暴方面的投訴。

住在街角的一名西語裔年輕男子說，他看到警察用擔架把一名男子從屋裡抬出來，這名男子雙手被手銬銬住，身上都是血。這名男子說，聽說這件案子後，他感到很震驚，他說自己在這個街區長大，沒想到這個平時安寧的街區會出現如此暴力的事件。

州眾議員 鄭永佳、州參議員陳學理和市議員莊文怡在事發後都趕到現場，鄭永佳說，他去醫院重症病房看望了兩名受傷兒童，他希望孩子們能盡快痊癒，他也希望有精神壓力者能主動尋求幫助。陳學理說，華社的精神健康問題沒有得到足夠處理，希望政府能夠增加相關資源，幫助更多能獲得應有的幫助，他還呼籲有精神問題者不要羞於求助。市議員莊文怡希望提升華社對精神健康的重視，他呼籲市府為華社撥出更多精神健康方面的經費。

第38選區市議員參選人葉凌霞在現場表示，現在紐約客的壓力都很大，這樣的案件提醒市府要提供到位的服務，防止悲劇再度發生。州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧表示，華社將盡全力為受害者及所在社區提供相應幫助和服務。