日落公園逾200租戶陳情 促房租凍漲4年

日落公園租戶集會，要求全市停漲租金四年。(CAAAV Voice提供)

200多位日落公園 的租戶與州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、市長候選人馬姆達尼(Zohran Mamdani)，於6日在布碌崙(布魯克林)日落公園舉行集會，要求凍結全市租金 四年。

此次集會認為，現在紐約市租戶租金的增長速度比工資的增長速度要快七倍，與此同時，業主的租金收入卻增長了12%，紐約的租金愈來愈難以負擔，已經發展為一場生活成本危機，他們必須進行呼籲，爭取居住權。

集會者稱，和紐約其他工薪移民社區一樣，日落公園的租戶正面對政府與房地產商的雙重勾結。今年3月，日落公園一家老年中心的租金漲幅高達70%，目前面臨關閉。日落公園的業主還利用該區2021年的一場大火，讓租戶成為遊民，並大幅減少穩租房。他們還認為，在州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)任下，盡管遊民和被逼遷租戶不斷增加，日落公園的業主仍空置著數以萬計的穩租房。

此次行動由唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)主辦，擁有超過25萬租客 和租客組織的紐約州租客聯盟(New York State Tenant Bloc)是這次活動的協辦方。這次集會選擇在紐約市租金釐定委員會(NYC Rent Guidelines Board)每年對超過200萬租客的租金漲幅進行投票前，以及6月份的市長初選之前舉行，就是為了能影響委員會的投票並對市長候選人形成壓力。到目前為止，已有三位市長候選人已承諾凍結全市租金。