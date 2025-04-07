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日落公園逾200租戶陳情 促房租凍漲4年

記者胡聲橋／紐約報導
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日落公園租戶集會，要求全市停漲租金四年。(CAAAV Voice提供)
日落公園租戶集會，要求全市停漲租金四年。(CAAAV Voice提供)

200多位日落公園的租戶與州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、市長候選人馬姆達尼(Zohran Mamdani)，於6日在布碌崙(布魯克林)日落公園舉行集會，要求凍結全市租金四年。

此次集會認為，現在紐約市租戶租金的增長速度比工資的增長速度要快七倍，與此同時，業主的租金收入卻增長了12%，紐約的租金愈來愈難以負擔，已經發展為一場生活成本危機，他們必須進行呼籲，爭取居住權。

集會者稱，和紐約其他工薪移民社區一樣，日落公園的租戶正面對政府與房地產商的雙重勾結。今年3月，日落公園一家老年中心的租金漲幅高達70%，目前面臨關閉。日落公園的業主還利用該區2021年的一場大火，讓租戶成為遊民，並大幅減少穩租房。他們還認為，在州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)任下，盡管遊民和被逼遷租戶不斷增加，日落公園的業主仍空置著數以萬計的穩租房。

此次行動由唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)主辦，擁有超過25萬租客和租客組織的紐約州租客聯盟(New York State Tenant Bloc)是這次活動的協辦方。這次集會選擇在紐約市租金釐定委員會(NYC Rent Guidelines Board)每年對超過200萬租客的租金漲幅進行投票前，以及6月份的市長初選之前舉行，就是為了能影響委員會的投票並對市長候選人形成壓力。到目前為止，已有三位市長候選人已承諾凍結全市租金。

「從日落公園到曼哈頓華埠，成千上萬的工薪階層租客正聯合起來，要求凍結租金四年」，政聲總監Alina Shen說，「作為工薪階層移民，我們應該要保護自己的家園。與此同時，市長亞當斯(Eric Adams)和葛謨(Andrew Cuomo)的紀錄顯示，他們是為億萬富翁開發商而戰，這些開發商搶走了我們的租金、退休儲蓄和學費。他們只是富人的傀儡。租戶力量的崛起意味著這些建制派政客的末日到了。現在就凍結房租！」

華人參加這次要求全市停漲租金四年的集會。(CAAAV Voice提供)
華人參加這次要求全市停漲租金四年的集會。(CAAAV Voice提供)

租金 日落公園 租客

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