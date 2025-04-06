我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

拒削減多元性、公平與包容計畫 紐約州公校恐失聯邦補助

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州教育廳5日表示，不會接受川普政府提出的削減K-12學校「多元性、公平與包容(DEI)」計畫。此舉恐令紐約州失去數十億元聯邦經費。(路透)
紐約州教育廳5日表示，不會接受川普政府提出的削減K-12學校「多元性、公平與包容(DEI)」計畫。此舉恐令紐約州失去數十億元聯邦經費。(路透)

紐約州教育廳5日表示，不會接受川普政府提出的削減K-12學校「多元性、公平與包容(DEI)」計畫。此舉恐令紐約州失去數十億元聯邦經費。州教育廳認為，紐約州遵守了民權法規定，將繼續推動教育公平。

教育部3日向各州發出通知，要求確認遵守民權法案第六章(Title VI)及2023年最高法院裁決，該裁決禁止大學在大多數招生決策中考慮種族因素。通知強調，簽署此確認是繼續獲取聯邦財政援助的「重大條件」。 第六章作為1960年代民權改革的一部分，旨在防止教育中因種族、性別或階級而獲得特殊待遇。

州教育廳發言人歐海爾(JP O'Hare)表示，紐約州已確認其遵守第六章規定，並表示聯邦教育部已擁有紐約州學校的保證書，無需再進一步確認。他強調，紐約州將繼續與各地學校合作，推動「教育公平性、機會和學生受教育的可及性」。

聯邦教育部尚未回應置評請求，但在通知中指出，「某些DEI做法可能違反聯邦法律……繼續使用非法DEI做法的個人或機構，可能面臨嚴重後果」，包括喪失聯邦資金和訴訟。紐約市教育預算達400億元，其中約20億來自聯邦資金。

同源會創會會長陳慧華長期反對學校中的DEI政策。「當DEI被置於首位而非成績時，學生的個人能力和努力便被忽視。多元化不是單單僅從種族角度出發，平等的結果不等於公平。」

「失去了聯邦資金後，學校可能才會意識到問題的嚴重性。」陳慧華認為，紐約州繼續推行DEI政策，不僅將不利於學生發展，還會影響學校財政造成影響。「為什麼不放棄DEI政策，換回聯邦資金，更好地服務學生？」但同時陳慧華也指出，紐約教育預算龐大，聯邦資金僅占一部分，如果真遭削減，紐約也可以採取更有效的措施，如取消小班制，合理調配資金。

川普政府此前曾表示，因哥倫比亞大學未能遏止校內反猶太主義，政府決定取消對該校的4億元撥款及合約。哥大已做出政策調整，並持續與政府協商恢復資金。哈佛和布朗等大學近日也成為川普政府打擊目標。

紐約州 教育部 川普

上一則

霍楚推公共場所口罩禁令 同黨也反對 工會團體強烈反彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行
被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘
川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

健保欺詐罪成 長島華裔針灸師認罰4000萬

2025-03-31 11:52
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威