拒削減多元性、公平與包容計畫 紐約州公校恐失聯邦補助

紐約州教育廳5日表示，不會接受川普政府提出的削減K-12學校「多元性、公平與包容(DEI)」計畫。此舉恐令紐約州失去數十億元聯邦經費。(路透)

紐約州 教育廳5日表示，不會接受川普 政府提出的削減K-12學校「多元性、公平與包容(DEI)」計畫。此舉恐令紐約州失去數十億元聯邦經費。州教育廳認為，紐約州遵守了民權法規定，將繼續推動教育公平。

教育部 3日向各州發出通知，要求確認遵守民權法案第六章(Title VI)及2023年最高法院裁決，該裁決禁止大學在大多數招生決策中考慮種族因素。通知強調，簽署此確認是繼續獲取聯邦財政援助的「重大條件」。 第六章作為1960年代民權改革的一部分，旨在防止教育中因種族、性別或階級而獲得特殊待遇。

州教育廳發言人歐海爾(JP O'Hare)表示，紐約州已確認其遵守第六章規定，並表示聯邦教育部已擁有紐約州學校的保證書，無需再進一步確認。他強調，紐約州將繼續與各地學校合作，推動「教育公平性、機會和學生受教育的可及性」。

聯邦教育部尚未回應置評請求，但在通知中指出，「某些DEI做法可能違反聯邦法律……繼續使用非法DEI做法的個人或機構，可能面臨嚴重後果」，包括喪失聯邦資金和訴訟。紐約市教育預算達400億元，其中約20億來自聯邦資金。

同源會創會會長陳慧華長期反對學校中的DEI政策。「當DEI被置於首位而非成績時，學生的個人能力和努力便被忽視。多元化不是單單僅從種族角度出發，平等的結果不等於公平。」

「失去了聯邦資金後，學校可能才會意識到問題的嚴重性。」陳慧華認為，紐約州繼續推行DEI政策，不僅將不利於學生發展，還會影響學校財政造成影響。「為什麼不放棄DEI政策，換回聯邦資金，更好地服務學生？」但同時陳慧華也指出，紐約教育預算龐大，聯邦資金僅占一部分，如果真遭削減，紐約也可以採取更有效的措施，如取消小班制，合理調配資金。

川普政府此前曾表示，因哥倫比亞大學未能遏止校內反猶太主義，政府決定取消對該校的4億元撥款及合約。哥大已做出政策調整，並持續與政府協商恢復資金。哈佛和布朗等大學近日也成為川普政府打擊目標。