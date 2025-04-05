紐約市警留不住人 退休人數較去年暴增129%

今年截至3月31日，共有875名紐約市警退休，較2024年同期的382人增加約129%。(記者高雲兒／攝影)

據外媒報導，數據顯示，紐約市 警在補充警力方面正面臨嚴峻挑戰，今年截至3月31日，共有875名警員退休，較2024年同期的382人增加約129%。此外，主動辭職的警員人數也從168人微增至178人，增幅約7%。盡管市警積極招募新血，但平均每月仍有200至300人離職，導致招募速度遠不及流失，警局人力短缺問題恐將持續惡化。

據悉，目前市警在職警員人數約為3萬4000人，低於2018年的3萬7000人，截至目前，今年的退休與辭職總數已達1053人，較去年同期激增91%。有執法人士指出，今年稍晚預計還將有超過5000名警員符合退休資格。

紐約市警察工會(PBA)根據退休基金數據也得出類似結論，顯示退休與辭職人數雙雙上升。警察工會更透露，僅上個月某一天，就有24名警員辭職並轉往大都會運輸署(MTA )任職，因MTA提供更優渥的薪資與福利，被不少警員視為更理想的工作環境。

工會主席亨德利(Patrick Hendry)說，「紐約市的警員非常清楚，只要換個肩章，就能擁有更好的待遇和生活品質，全紐約州的執法單位都知道，只要從市警局招募，就能找到訓練有素、經驗豐富的人才。」

MTA方面表示，自今年初以來，已有30名警員正準備加入其約1300人的隊伍。市警也在聲明中承認，目前正面臨嚴重的人力危機，「招聘與招募工作仍是我們的首要任務。」

為吸引更多人報考，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)近日宣布放寬招募門檻，包括降低大學學分要求，並恢復體能測驗中的限時跑步項目，以提升訓練標準。盡管蒂池上任以來，紐約市整體犯罪率已下降超過11%，但許多執法人員和專家指出，紐約市警員面臨的工作壓力與個人生活干擾，使得愈來愈多人轉往其他執法部門，例如蘇福克郡警局在過去兩年已吸納137名紐約市警，納蘇郡警局則招募了74人。

另外，市警工會目前正向州議會推動退休金 改革。根據現行規定，自2009年後入職的警員必須服務至少22年才能獲得全額退休金，而其他紐約州警局則僅需20年，工會認為，若能改為20年，將有助於提高留任率。