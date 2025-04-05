我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

紐約市警留不住人 退休人數較去年暴增129%

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年截至3月31日，共有875名紐約市警退休，較2024年同期的382人增加約129%。(記者高雲兒／攝影)
今年截至3月31日，共有875名紐約市警退休，較2024年同期的382人增加約129%。(記者高雲兒／攝影)

據外媒報導，數據顯示，紐約市警在補充警力方面正面臨嚴峻挑戰，今年截至3月31日，共有875名警員退休，較2024年同期的382人增加約129%。此外，主動辭職的警員人數也從168人微增至178人，增幅約7%。盡管市警積極招募新血，但平均每月仍有200至300人離職，導致招募速度遠不及流失，警局人力短缺問題恐將持續惡化。

據悉，目前市警在職警員人數約為3萬4000人，低於2018年的3萬7000人，截至目前，今年的退休與辭職總數已達1053人，較去年同期激增91%。有執法人士指出，今年稍晚預計還將有超過5000名警員符合退休資格。

紐約市警察工會(PBA)根據退休基金數據也得出類似結論，顯示退休與辭職人數雙雙上升。警察工會更透露，僅上個月某一天，就有24名警員辭職並轉往大都會運輸署(MTA)任職，因MTA提供更優渥的薪資與福利，被不少警員視為更理想的工作環境。

工會主席亨德利(Patrick Hendry)說，「紐約市的警員非常清楚，只要換個肩章，就能擁有更好的待遇和生活品質，全紐約州的執法單位都知道，只要從市警局招募，就能找到訓練有素、經驗豐富的人才。」

MTA方面表示，自今年初以來，已有30名警員正準備加入其約1300人的隊伍。市警也在聲明中承認，目前正面臨嚴重的人力危機，「招聘與招募工作仍是我們的首要任務。」

為吸引更多人報考，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)近日宣布放寬招募門檻，包括降低大學學分要求，並恢復體能測驗中的限時跑步項目，以提升訓練標準。盡管蒂池上任以來，紐約市整體犯罪率已下降超過11%，但許多執法人員和專家指出，紐約市警員面臨的工作壓力與個人生活干擾，使得愈來愈多人轉往其他執法部門，例如蘇福克郡警局在過去兩年已吸納137名紐約市警，納蘇郡警局則招募了74人。

另外，市警工會目前正向州議會推動退休金改革。根據現行規定，自2009年後入職的警員必須服務至少22年才能獲得全額退休金，而其他紐約州警局則僅需20年，工會認為，若能改為20年，將有助於提高留任率。

退休金 紐約市 MTA

上一則

華埠第一小學「職涯日」 分享挑戰與成就

下一則

MTA攜華埠民代宣布：堵車費收入促地鐵無障礙化
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」
跨文化狂歡、味蕾盛宴 紐約戶外美食節回歸

跨文化狂歡、味蕾盛宴 紐約戶外美食節回歸
前紐約市警涉中國獵狐案 共和黨議員籲輕判

前紐約市警涉中國獵狐案 共和黨議員籲輕判
紐約市「無車地球日」26日登場 規模創新高

紐約市「無車地球日」26日登場 規模創新高

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
20餘歲就創辦助學貸款申請平台的科技新貴夏莉·賈維斯，被控偽造400萬客戶名單，騙得摩根大通銀行1億7500萬元一案，28日被紐約法院判決詐欺罪名成立，可能面臨最高30年刑期。(路透)

判了…科技新貴詐騙大通銀行1.75億元定罪 恐關30年

2025-03-28 19:02

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅