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亞當斯退出民主黨初選 以獨立身分拚連任

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市長亞當斯3日宣布，將不再參與市長選舉的民主黨初選，而是以獨立身分爭取連任。(圖片截自亞當斯X平台帳號)
紐約市長亞當斯3日宣布，將不再參與市長選舉的民主黨初選，而是以獨立身分爭取連任。(圖片截自亞當斯X平台帳號)

紐約市亞當斯(Eric Adams)3日宣布，將不再參與市長選舉的民主黨初選，而是以獨立身分競選連任；亞當斯稱，盡管針對他的貪腐指控剛永久撤銷，但因案件拖沓時間過長，已經使他在黨內初選中占下風。

亞當斯在個人X平台帳號上發布一則視頻表示，由於針對他的「虛假案件」經過太久的拖延才被撤銷，他無法在這些指控的陰影下順利展開競選工作，因此決定退出民主黨初選，直接以獨立候選人身分參選。

「我不是一個棄權者，我是一個紐約人」，亞當斯在視頻中稱，一直將紐約市民的利益放在一切政治與黨派前，「我堅信，真正獨立的領導人，不是遭極左派或極右派影響的領導人，而是那些扎根於多數紐約人所處的中間派價值的領導人，才能更好地為這個城市服務。」

在與Politico的採訪中，亞當斯也表示將「展開真正的獨立競選」，依靠曼哈頓以外的 「堅實人民基礎」，將重點放在四年前助他獲勝的少數族裔上。如今，亞當斯必須在5月27日前提交3750個聯署簽名，以獲得11月大選中的一席之地。

但亞當斯仍將面臨巨大的連任挑戰，以其貪腐案由聯邦司法部動議撤銷，亞當斯又在有關移民等議題的政治立場上偏向維護川普總統，被批評與川普存在被視作賄賂的交換條件；亞當斯目前的支持率僅有20%，並被剝奪公共匹配的競選資金。

民主黨65D區領袖于金山表示，亞當斯轉換策略是非常聰明的做法。他指出，民主黨內參選人眾多，資源人脈均遭瓜分，尤其「前州長葛謨(Andrew Cuomo)加入，不少民主黨內大員見風轉舵，使亞當斯難以在黨內動員」。

同時于金山認為，紐約在去年大選中呈現轉紅的趨勢，「亞當斯的獨立派候選人身分能吸收共和黨及偏共和黨選民，兩邊通吃，是極好的參選策略」。

亞當斯 民主黨 紐約市

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