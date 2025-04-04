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前紐約市警涉中國獵狐案 共和黨議員籲輕判

記者許君達╱紐約報導
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紐約州及德州兩名共和黨籍國會眾議員近日聯名致信法庭，為獵狐行動案被告麥克馬洪求情。(路透社)
紐約州及德州兩名共和黨籍國會眾議員近日聯名致信法庭，為獵狐行動案被告麥克馬洪求情。(路透社)

前紐約警察麥克馬洪(Michael McMahon)因以私家偵探身分受雇參與中國當局「獵狐行動」，而於2023年被陪審團裁定罪成，但法庭至今未對其量刑。法庭紀錄顯示，共和黨籍紐約州國會眾議員勞勒(Michael Lawler)與德州國會眾議員塞申斯(Pete Sessions)近日致信法庭，為麥克馬洪求情。

麥克馬洪是第一批因涉入中國政府在美「獵狐行動」而被定罪的美國籍人士。該行動被認為是中國當局在違反他國法律的情況下進行「長臂管轄」的手段，通常由中國官員在美國等地尋找代理人，以跟蹤、騷擾、威脅等手段要求受害人主動回到中國接受處置。

據法庭紀錄，時任私家偵探的麥克馬洪稱他從2016年秋季開始，受雇於一家新澤西的翻譯公司，負責監視位於新州短山社區(Short Hills)的一處住宅，該住宅的主人為中國武漢前官員徐進和他的妻子。麥克馬洪還被要求利用公共檔案查找徐進夫妻名下的其他公司和資產。檢方指控麥克馬洪並非在毫不知情的情況下被利用，他知道自己所接收的指令來自中國政府。

2023年6月，陪審團裁定麥克馬洪與另外兩名華裔被告罪成，麥克馬洪被判犯有一項充當未經註冊的外國代理人罪和一項串謀和實質參與跨州跟蹤罪。

勞勒和塞申斯在信中表示，麥克馬洪一直堅稱無罪，他們也相信他是無辜的。信中提到，麥克馬洪曾為紐約市警工作14年，獲得了75個嘉獎，而自從被起訴以來，他「幾乎失去了一切」。因此，兩名議員請求主審的紐約東區聯邦法官陳家美(Pamela Chen)考慮麥克馬洪對紐約社區作出的貢獻和特殊情況，不要判處他監禁。

另據報導，塞申斯所來自的德州州長去年11月曾發布行政命令，要求該州執法機構加強對「獵狐行動」參與者的打擊，還專門成立了檢舉熱線，鼓勵民眾舉報疑似「獵狐」的可疑行動。

獵狐行動 眾議員 德州

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