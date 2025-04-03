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聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案

記者曹馨元╱紐約報導
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聯邦法官何戴爾宣布永久撤銷針對紐約市長亞當斯的貪腐指控。(路透社)
聯邦法官何戴爾宣布永久撤銷針對紐約市長亞當斯的貪腐指控。(路透社)

聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)2日宣布永久撤銷針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的貪腐指控；何戴爾稱，若司法部(DOJ)保留日後重啟該案的權力，會使亞當斯受制於川普政府的政治壓力，因而決定永久撤銷該案、不可日後再訴。

亞當斯是近代第一位遭聯邦起訴的在任紐約市長，本案原定4月開審，但在總統川普上任後，新的司法部2月提出動議，希望撤銷針對亞當斯的指控。司法部的撤銷動議引發了一眾檢察官的不滿，並導致多名檢察官的辭職，率先辭職的前代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)指出，她認為撤銷貪腐案來換取配合川普移民政策的行為，足以構成通常被視作賄賂的交換條件。

上個月，聯邦法院指派的獨立法律顧問克萊門特(Paul Clement)向法官建議，應徹底撤銷司法部對亞當斯的貪腐指控，以免紐約市受制於聯邦政府。

在長達78頁的判決書中，何戴爾也寫道，允許司法部保留重新提出指控的權力，「將無可避免地讓人覺得，市長的自由取決於他是否有能力執行政府的移民執法政策，也可能使他更會聽命於聯邦政府的要求，而不是他的選民的意願」。

亞當斯2日午間在記者會上暗示，川普政府撤銷其指控的舉動執行了上帝的旨意，「耶穌插手了」。同時，他也推薦了聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)的書作「政府流氓(Government Gangsters)」，據悉巴特爾是川普的忠實擁護者，在書中強調聯邦官員如何受政治立場驅動而「迫害」個人，而亞當斯此前也反覆辯稱，針對他的起訴是對他批評拜登(Joe Biden)移民政策的政治報復。

盡管亞當斯面臨的司法挑戰告一段落，但並不意味著他的連任之路會更加順利。最新民調顯示，民主黨有近八成選民表示「絕不再投亞當斯」。

亞當斯 司法部 川普

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