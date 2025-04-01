托育福利遭砍 紐約官員、民代籲增9億補助

紐約市超過50名官員和民代聯名呼籲州預算案增加9億元兒童保育補助資金。圖為紐約市的兒童保育機構。(本報檔案照)

紐約州新財年預算案談判接近尾聲，根據現已公布的方案，疫情 期間擴大發放範圍的幼兒托育券(Child Care Voucher)計畫將逐漸收緊。紐約市 50餘名民代和官員聯名致信州府和議會，籲增加9億元的補助預算，否則全市超過6萬兒童的家長將面臨工作與托兒的兩難。

根據州長霍楚 (Kathy Hochul)的預算案，本財年將撥款18億元用於兒童保育，其中投給紐約市的金額超過一半，但公開信指出，為了讓現有的兒童保育福利政策延續，還需要增加9億元。

公開信由市議會兒童與青年委員會主席史蒂文斯(Althea Stevens)和政府工作委員會主席萊斯勒(Lincoln Restler)主筆，議長歐德思(Adrienne Adams)攜絕大多數議員連署，參與連署的還包括市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)以及除史島外的四區區長。

信中強調，疫情期間予以放寬的兒童保育補助政策使紐約市大約6萬名兒童受益，堪稱疫情給紐約帶來的少數好處之一。對於低收入家庭來說，父母工作掙錢和在家育兒是一個兩難抉擇，這一紓困政策極大緩解了這些家庭的壓力，降低了兒童貧困率。而隨著後疫情時代聯邦和州市補助的減少、兒童保育服務的市場價格增加，這些受益的家庭已經很難再回到沒有補助的日子，否則很可能重新返貧。

公開信指，根據目前的預算案，這部分資金缺口達9億元，而根據州法，新財年將在4月1日開始，這意味著年度預算案應在此之前通過，但在議會表決通過的情況下，可根據現實情況予以推遲表決。目前霍楚和州議會兩會領導人尚未對此呼籲表態。