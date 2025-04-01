安全認證疑造假 華人電單車商挨告

華人企業Fly E-Bike因涉嫌偽造安全認證標誌，而遭認證機構UL提告。圖為示意圖。(本報檔案照)

美國鋰電池安全認證機構UL日前在紐約東區聯邦法院，向電單車品牌Fly E-Bike及與其相關的多家公司，稱他們向消費者虛假宣傳自己品牌經過了UL認證；據了解，Fly E-Bike為由外賣郎出身的福州籍移民歐舟(音譯，Zhou Ou)創辦，總部位於法拉盛，該公司從中國進口廉價電單車組件或整車，並以低廉的價格出售給紐約的外賣從業者。

根據法庭文件，原告UL認證機構指控Fly公司在未經授權的情況下使用他們的認證標誌，經多次交涉後，仍拒絕改正。原告方認為，被告的行為不僅構成了侵權、欺騙消費者，還涉嫌違反了紐約市 的鋰電池管理法律。

根據紐約市2023年的立法，所有電單車和鋰電池產品均必須通過UL提供的認證，並張貼認證標記，方可上市銷售。

原告方UL提供的證據顯示，在紐約市的立法通過後，Fly公司便開始將虛假的認證標誌貼在其產品上。在UL致信對方進行交涉時，Fly公司回覆稱「抱歉」，但繼續使用虛假標誌。2023年年底，UL的調查員在Fly的線下店面中再次發現了偽造的認證標誌，經再次交涉，Fly則繼續無視警告。

根據交通倡導新聞平台StreetsBlog的報導，Fly公司創始人歐舟2011年從福州來到紐約，曾以送外賣為業，後獨立創辦Fly品牌，並在包括皇后區和布碌崙 (布魯克林)等地廣開線下銷售網點，經營從中國進口的廉價電單車、滑板車等產品。疫情過後，Fly抓住外賣行業迎來爆發的機遇迅速發展，成功進入納斯達克，根據財報，Fly在2022至2023財年盈利3200萬元，銷售網路擴展到了洛杉磯和多倫多等地。