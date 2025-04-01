紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市 將於4月1日起強制實行廚餘及園藝廢棄物回收規定，並對違規業主處以至少25元的罰款；為免責罰，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在指定的市清潔局(DSNY)棕色垃圾桶內。

這一堆肥(composting)計畫旨在有效利用可再生的有機廢棄物，為環保作出貢獻；雖計畫在去年10月已普及至全市，但此前均為寬限期，即日起才開始對違規者罰款。

根據規定，戶數在一至八戶之間的建築，業主首次違規將面臨25元罰款，再犯則為50元、第三次違規的罰款金額將提至100元。而九戶以上的建築，首次違規的罰款從100元起始，第三次違規則可達300元。

市清潔局代理局長哈洛軒(Javier Lojan)表示，擁有四個以上單元數的公寓或大樓管理方，需在建物內設立明確的指定堆肥區域，相應罰金也將由業主負責；在計畫執行方面，有關部門目前新增311電話投訴管道，供市民檢舉違規行為。

「我們的監督人員將會檢查所有堆肥設備以及市內街道」，哈洛軒說，「他們將一直在街上巡邏，如果發現一棟建築沒有指定的棕色垃圾桶，就會展開調查」。

若所在大樓尚未配備指定堆肥桶，市民可自行準備一個容量不超過55加侖、且有密蓋的容器，並向清潔局申請免費的「堆肥回收」標籤。此外，清潔局也在官網提供了棕色回收桶售賣渠道。

按照規定，清潔局將定期收集所有廚餘垃圾，以及沾染油脂的紙盤和披薩(Pizza)盒等；落葉及園藝廢棄物如花卉、聖誕樹等也包含在回收範圍內。市民可將體積過大的庭園廢棄物置於紙質或透明塑膠袋中，樹枝與細木條則可綑綁後放置於回收桶旁。

同時，寵物 排洩物、醫療廢棄物、尿布，以及泡沫塑膠等個人或衛生用品，一律禁止投入堆肥回收桶。在清潔局將回收得到的有機廢棄物轉化成堆肥後，市民可於官方公布的堆肥領取地點免費領取成品。