我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市將於4月1日起強制實行廚餘及園藝廢棄物回收規定，並對違規業主處以至少25元的罰款；為免責罰，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在指定的市清潔局(DSNY)棕色垃圾桶內。

這一堆肥(composting)計畫旨在有效利用可再生的有機廢棄物，為環保作出貢獻；雖計畫在去年10月已普及至全市，但此前均為寬限期，即日起才開始對違規者罰款。

根據規定，戶數在一至八戶之間的建築，業主首次違規將面臨25元罰款，再犯則為50元、第三次違規的罰款金額將提至100元。而九戶以上的建築，首次違規的罰款從100元起始，第三次違規則可達300元。

市清潔局代理局長哈洛軒(Javier Lojan)表示，擁有四個以上單元數的公寓或大樓管理方，需在建物內設立明確的指定堆肥區域，相應罰金也將由業主負責；在計畫執行方面，有關部門目前新增311電話投訴管道，供市民檢舉違規行為。

「我們的監督人員將會檢查所有堆肥設備以及市內街道」，哈洛軒說，「他們將一直在街上巡邏，如果發現一棟建築沒有指定的棕色垃圾桶，就會展開調查」。

若所在大樓尚未配備指定堆肥桶，市民可自行準備一個容量不超過55加侖、且有密蓋的容器，並向清潔局申請免費的「堆肥回收」標籤。此外，清潔局也在官網提供了棕色回收桶售賣渠道。

按照規定，清潔局將定期收集所有廚餘垃圾，以及沾染油脂的紙盤和披薩(Pizza)盒等；落葉及園藝廢棄物如花卉、聖誕樹等也包含在回收範圍內。市民可將體積過大的庭園廢棄物置於紙質或透明塑膠袋中，樹枝與細木條則可綑綁後放置於回收桶旁。

同時，寵物排洩物、醫療廢棄物、尿布，以及泡沫塑膠等個人或衛生用品，一律禁止投入堆肥回收桶。在清潔局將回收得到的有機廢棄物轉化成堆肥後，市民可於官方公布的堆肥領取地點免費領取成品。

寵物 紐約市

上一則

安全認證疑造假 華人電單車商挨告
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

安全認證造假 華人電單車製造商挨告

安全認證造假 華人電單車製造商挨告
阻擊葛謨、亞當斯為目標 民主黨參選人獲盟友支持

阻擊葛謨、亞當斯為目標 民主黨參選人獲盟友支持
黄友興參選 亞潮萌、紐約居民聯盟背書

黄友興參選 亞潮萌、紐約居民聯盟背書
紐約市警地鐵查獲700刀械 暴增190%

紐約市警地鐵查獲700刀械 暴增190%

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事