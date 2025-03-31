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開發方允建Skypark步道橋 劉醇逸擬提案為賭場申請鋪路

記者尤昱程／紐約報導
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州參議員劉醇逸(右)與大都會老闆科恩(中)於法拉盛簽署協議，承諾推動Flushing Skypark計畫。若計畫未能落實，開發方須支付1億元用於改善法拉盛草原可樂娜公園。(記者尤昱程╱攝影)
州參議員劉醇逸(右)與大都會老闆科恩(中)於法拉盛簽署協議，承諾推動Flushing Skypark計畫。若計畫未能落實，開發方須支付1億元用於改善法拉盛草原可樂娜公園。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸30日宣布，將於近日在州參議會提案，變更花旗球場停車場的土地用途，為大都會公園(Metropolitan Park)開發案申請賭場執照鋪路。開發方則以一項具法律約束力的條件交換協議作為回應，承諾若計畫獲批，將興建一座橫跨法拉盛溪的高架步道「Flushing Skypark」，否則將補償1億元回饋社區。

科恩(前排左二)與劉醇逸(前排右二)等人30日共同出席記者會，簽署協議支持興建橫...
科恩(前排左二)與劉醇逸(前排右二)等人30日共同出席記者會，簽署協議支持興建橫跨法拉盛溪的Skypark橋梁。該計畫將視大都會公園項目是否獲得州賭場執照而定。(記者尤昱程╱攝影)

該協議由劉醇逸、開發方代表--大都會老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)主席艾倫(Jim Allen)於當日記者會現場共同簽署。協議內容載明，若Skypark最終未能實現，開發方須支付總額1億元、分十年撥付，用於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的基礎建設改善，並由非營利組織Waterfront Alliance監督執行。

州參議員劉醇逸30日召開記者會，宣布將提案推動大都會公園開發案。(記者尤昱程╱攝...
州參議員劉醇逸30日召開記者會，宣布將提案推動大都會公園開發案。(記者尤昱程╱攝影)

劉醇逸說，Skypark是讓他推動法案的關鍵前提，「我們多年來一直希望改善法拉盛與威利點(Willets Point)間的連結，這次開發案若能促成具體回饋社區的公共建設，才值得推動。」

據了解，Skypark計畫仿效曼哈頓高線公園(High Line)，設計為高架步道與自行車橋，橫跨法拉盛溪，起點從39大道與大學點大道(College Point Blvd.)交會處出發，連接至花旗球場後方預定開發區。科恩表示，Skypark將成為「連結Queens各社區的重要節點」，也是大都會公園計畫的核心配套。

艾倫則說，若計畫實現，將在皇后區打造結合音樂、文化、美食與娛樂的空間，「我們有決心讓這個地方成為國際級的旅遊景點」。

大都會公園開發案總投資規模達80億元。由於預定地現為球場附屬停車場，雖屬柏油鋪面，但根據州法為公園用地，必須經州參眾兩會立法授權後，才能申請進一步用途變更。州眾議員胡可絲(Larinda Hooks)日前已在州眾議會提出姊妹提案，劉醇逸的提案被視為推案成敗關鍵。

針對Skypark是否確實納入開發案，劉醇逸表示，這並非附加設施，而是他支持計畫的交換條件。他說，協議具法律效力，納入明確罰則與第三方監督，「不是紙上談兵，而是可追責的社區回饋」。

他預計本周提案，正式啟動立法程序。開發方仍須取得州賭博委員會的執照，整體計畫能否落實仍待多道審查。他表示，對推動立法有信心，並將全程監督Skypark進度，確保社區真正受益。

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曾撰文關注賭場衝擊 劉醇逸：對賭博成癮仍保持警覺
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