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貝瑞吉賊專偷婦女錢包 做案3起警通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
貝瑞吉小偷專偷婦女錢包，遭警方通緝。(警方提供)
貝瑞吉小偷專偷婦女錢包，遭警方通緝。(警方提供)

最近一段時間，布碌崙(布魯克林)貝瑞吉出現兩名小偷，專門以女性為目標竊取錢包。從2月中旬至今已作案三起，受害者包括92歲和80歲的老婦。警方近日公布了一名嫌犯的圖像，希望知情者及時與警方聯繫，早日將其捉拿歸案。

這三起盜竊案都發生在市警68分局的轄區內。根據警方的紀錄，2月19日下午5時5分左右，在5大道8001號的一家餐館內，一名 92歲的老婦坐在店內用餐，這時有兩名不明身分者坐到她後面，趁其不備，偷走了這名老婦的錢包，皮包內有不明數額的現金和信用卡，兩名嫌犯得手後步行往東逃往81街。受害老婦沒有受傷。

第二起案件發生在2月22日下午5時左右，一名80歲的女士在位於3大道8120號的一家理髮店內理髮，她一開始在長椅上休息，起身理髮時忘了拿錢包，等她理完髮要付帳時，卻發現錢包不見了，後來知道錢包已被人偷走，包內有不明數額的現金和信用卡。

3月24日大約晚上6時30分，警方再次接到報案，一名44歲的女性在第三大道8920號的一家洗衣店內洗衣，將裝有信用卡的錢包隨手放在一個顯眼的地方。這時有兩名不明身分的人拿走她的錢包後步行往西逃往90街。警方認為這三起偷盜案是同一組人所為。

根據警方公布的圖像，嫌犯臉型瘦削，身穿淺色夾克和褲子，腳上穿著一雙深色的運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林

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