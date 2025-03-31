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恐影響紐約150萬人領社安金？ 紐約民代抗議DOGE社安局大裁員計畫

記者許君達╱紐約報導
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紐約州國會參議員陸天娜(發言者)、國會眾議員埃斯派亞特(後排右一)及市議會副議長阿亞拉(後排右二)等民代譴責政府效率部針對社安局的7000人裁員計畫，稱紐約市150萬人恐受影響。(記者許君達╱攝影)
紐約州國會參議員陸天娜(發言者)、國會眾議員埃斯派亞特(後排右一)及市議會副議長阿亞拉(後排右二)等民代譴責政府效率部針對社安局的7000人裁員計畫，稱紐約市150萬人恐受影響。(記者許君達╱攝影)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)30日在位於曼哈頓東哈林區(East Harlem)的社安局(SSA)辦公樓外召開發布會，譴責川普政府及馬斯克領導的政府效率部(DOGE)大量裁撤社安部門員工和辦事機構，導致紐約長者的社安福利發放延遲、諮詢電話難以接通；國會眾議員埃斯派亞特(Adriano Espaillat)及市議會副議長阿亞拉(Diana Ayala)等民代到場聲援。

社安福利包括退休金、傷殘或家庭福利等，發放給長者的醫療「紅藍卡」(Medicare)通常也由社安局管理。陸天娜表示，紐約州現在共有400萬人領取社安福利，其中有12萬5000名兒童。在紐約市的800萬人口中，依靠社安福利維持生活的占150萬，福利總金額達23億元。

根據聯邦政府的計畫，社安局將裁員7000人，並在全美範圍內關閉47個辦事處。

然而陸天娜表示，在裁員之前，社安局的在職員工人數就已經達到了50年來的最低點，而且案件積壓情況由來已久，如果繼續大力裁員，恐令機構癱瘓、加劇混亂，導致大量依賴社安福利生活的年長者或貧困群體無法及時獲得社安金。

因此，她呼籲聯邦當局提供有關裁員計畫的詳細信息，並說明如何在人力不足的情況下確保工作效率。

公開資訊顯示，本輪裁員將側重於服務熱線部門，以使更多人轉向線上服務。不過陸天娜說，享受社安福利的大量年長者並不熟悉使用電腦，而且目前社安局的在線服務網頁同樣維護不良，很難使用。

陸天娜舉例，她的辦公室曾接待一名求助者，此人被告知需在3月底前與一名指定服務專員聯絡，否則她的申請就會被拒；然而，求助者每天撥打多次求助熱線，接通後動輒等待數小時，結果在最後截止期限迫近的情況下，她依舊聯繫不到那名指定專員。

本輪裁員的重點是社安局的服務熱線部門，當局期望以此迫使更多用戶轉向在線申請，但陸...
本輪裁員的重點是社安局的服務熱線部門，當局期望以此迫使更多用戶轉向在線申請，但陸天娜等民代認為，老年人不擅使用電腦以及現有網站難用等原因將會妨礙在線服務的推廣。圖為曼哈頓東哈林區社安局門外張貼線上服務宣傳海報。(記者許君達╱攝影)

紐約州 退休金 紅藍卡

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