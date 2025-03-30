華埠牌樓設計草案出爐 盼彰顯社區文化遺產

市經濟發展機構等部門29日舉辦「通達華埠」改造計畫意見徵集活動，並首次針對子項目之一的華埠牌樓建設公布「設計概要」草案。(記者劉梓祁／攝影)

市經濟發展機構(EDC)等部門29日舉辦「通達華埠 」改造計畫意見徵集活動，並首次針對子項目之一的華埠牌樓建設公布「設計概要」草案，意在打造成為華埠入口、彰顯社區文化遺產的標誌性建築。

由紐約州 、市府共同出資的「通達華埠」，將改造曼哈頓 華埠劉國樑廣場(Kimlau Square)一帶，涵蓋美化柏路(Park Row)和修建牌樓等項目，撥款總數達5580萬元。在去年6月舉辦首次徵集意見後，市府部門當日再收集居民建議，希望依民意優化改造內容，但到場民眾數量有限。

盡管如此，市府當日首次公布牌樓設計草案，表示其為具有歷史意義的公共藝術項目，將成為華埠的新地標。草案顯示，新牌樓將設於重新設計的劉國樑廣場，後者將被改造為標準的四向交叉口，擁有更多公共空間。

除作為華埠入口，牌樓被寄望於改善交通、支持本地商業發展，以及展示社區的文化歷史。草案指出，牌樓在中華文化中不僅用於畫定邊界，還能作為紀念重大事件的載體。

EDC預計，設計草案將在一個月內定稿，隨後進入藝術家遴選的環節。根據設計準則，藝術家需與華埠社區有深厚聯繫，並具備與社區合作的經驗，從而營造出「歸屬與自豪感」，隨後藝術家將和建築師協作推進項目，確保兩者的方案整合。

藝術家評選小組將由市文化局(DCLA)組建，具備表決權的成員有文化局代表兩位、經濟發展機構代表、市交通局代表、設計團隊「Marvel」建築事務所和三位具備藝術專業背景的公眾代表；顧問則由社區組織與團體代表和通達華埠工作組等人組成。

除州府為本項目撥款250萬元外，當局預計社區需籌集等額資金，令總數提升至500萬元。