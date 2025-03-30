我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

華埠牌樓設計草案出爐 盼彰顯社區文化遺產

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市經濟發展機構等部門29日舉辦「通達華埠」改造計畫意見徵集活動，並首次針對子項目之一的華埠牌樓建設公布「設計概要」草案。(記者劉梓祁／攝影)
市經濟發展機構等部門29日舉辦「通達華埠」改造計畫意見徵集活動，並首次針對子項目之一的華埠牌樓建設公布「設計概要」草案。(記者劉梓祁／攝影)

市經濟發展機構(EDC)等部門29日舉辦「通達華埠」改造計畫意見徵集活動，並首次針對子項目之一的華埠牌樓建設公布「設計概要」草案，意在打造成為華埠入口、彰顯社區文化遺產的標誌性建築。

紐約州、市府共同出資的「通達華埠」，將改造曼哈頓華埠劉國樑廣場(Kimlau Square)一帶，涵蓋美化柏路(Park Row)和修建牌樓等項目，撥款總數達5580萬元。在去年6月舉辦首次徵集意見後，市府部門當日再收集居民建議，希望依民意優化改造內容，但到場民眾數量有限。

盡管如此，市府當日首次公布牌樓設計草案，表示其為具有歷史意義的公共藝術項目，將成為華埠的新地標。草案顯示，新牌樓將設於重新設計的劉國樑廣場，後者將被改造為標準的四向交叉口，擁有更多公共空間。

除作為華埠入口，牌樓被寄望於改善交通、支持本地商業發展，以及展示社區的文化歷史。草案指出，牌樓在中華文化中不僅用於畫定邊界，還能作為紀念重大事件的載體。

EDC預計，設計草案將在一個月內定稿，隨後進入藝術家遴選的環節。根據設計準則，藝術家需與華埠社區有深厚聯繫，並具備與社區合作的經驗，從而營造出「歸屬與自豪感」，隨後藝術家將和建築師協作推進項目，確保兩者的方案整合。

藝術家評選小組將由市文化局(DCLA)組建，具備表決權的成員有文化局代表兩位、經濟發展機構代表、市交通局代表、設計團隊「Marvel」建築事務所和三位具備藝術專業背景的公眾代表；顧問則由社區組織與團體代表和通達華埠工作組等人組成。

除州府為本項目撥款250萬元外，當局預計社區需籌集等額資金，令總數提升至500萬元。

華埠 紐約州 曼哈頓

上一則

市警地鐵查獲700刀械 暴增190%

下一則

哥大臨時校長辭職 華生：早該在川普施壓時就辭職
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

踢歐洲出局 美欲控制烏克蘭投資案 新草案更嚴苛

踢歐洲出局 美欲控制烏克蘭投資案 新草案更嚴苛
州府發布大型企業溫室氣體排放申報草案

州府發布大型企業溫室氣體排放申報草案
聯邦醫療補助經費削減 華埠中心無證移民服務叫停

聯邦醫療補助經費削減 華埠中心無證移民服務叫停
舊金山官員、社區領袖挺出生公民權 每年3月28日「黃金德紀念日」

舊金山官員、社區領袖挺出生公民權 每年3月28日「黃金德紀念日」

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

2025-03-24 02:29
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部