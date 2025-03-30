哥大臨時校長辭職 華生：早該在川普施壓時就辭職

一群哥大校友29日在校園門口聚集，並撕毀了自己的畢業證書。(截取自CBS視頻)

哥倫比亞大學本周剛接受了川普 政府多項要求，以應對校園內的「持續暴力、威脅和反猶主義騷擾」，引發部分教職工和學生的強烈不滿；隨著臨時校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)28日晚間宣布辭職後，一群哥大 校友29日在校園門口聚集，撕毀畢業證書抗議。

阿姆斯壯在信中表示，辭職是她原本的計畫，並已獲得校董會支持。她將繼續擔任哥大醫學中心執行長、哥大醫學與生物醫學科學執行副校長，以及瓦格羅斯內外科醫學院院長等職務。哥大董事會共同主席、電視新聞人薛普曼(Claire Shipman)則將擔任代理校長，直至正式校長選出。

阿姆斯壯在辭職信中未提及政策變動或抗議事件的處理方式，僅表示有機會「在哥大歷史上最困難的時刻，盡了一份微薄之力」。

近期，川普政府指控哥大校園反猶太 主義蔓延，威脅猶太學生安全，甚至揚言撤回4億元聯邦資助。阿姆斯壯上周宣布接受部分要求，包括禁止校園內多數情況下的口罩遮臉、授權數十名校園警察擁有逮捕權，並對學校的中東研究項目進行「全面檢討」。