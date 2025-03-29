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法拉盛民團集會抗議公園建賭場 不滿加劇經濟不平等

記者高雲兒╱紐約報導
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皇后區多個社區居民28日在法拉盛圖書館舉行集會，表達對在法拉盛草原可樂娜公園興建賭場的強烈反對。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區多個社區居民28日在法拉盛圖書館舉行集會，表達對在法拉盛草原可樂娜公園興建賭場的強烈反對。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區多個社區居民28日在法拉盛圖書館舉行集會，表達對在法拉盛草原可樂娜公園興建賭場的強烈反對。這些來自法拉盛、可樂娜、傑克遜高地及東艾姆赫斯特的社區居民表示，該項目若實施將帶來諸多負面影響，包括加劇經濟不平等、增加社會問題以及影響公共空間的使用。

來自「夠了聯盟」(FED-UP Coalition)、紐約穆斯林中心(Muslim Center of New York)、皇后區鄰里聯合會(QNU)等組織的集會參與者表示，賭場開發計畫目前仍需州立法機構的批准才能使用公園。盡管市議會已對該項目表示支持，但居民強調，若沒有州級法案的通過，該項目在法律上仍無法推進。

多位發言者呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)尊重當地民意，優先考慮能夠真正改善居民生活的項目，如可負擔住房、公園設施改善和社區服務等，而不是支持可能帶來負面影響的商業開發計畫。

「我們不是反對發展，而是反對這種以犧牲弱勢群體為代價的發展模式」，「夠了聯盟」代表表示，他們特別擔憂賭博成癮風險，指出研究顯示80%的賭場收入來自5%的問題賭徒。

退休家庭護理員邱寶表示，皇后區許多工薪階層家庭已面臨沉重的經濟壓力，而賭場的興建不僅無法解決社區的住房需求，反而加劇低收入居民的經濟困境。法拉盛灣守護者組織的代表則說，該公園是紐約市最容易遭受洪水的區域之一，大規模商業開發可能對生態環境造成不可逆的影響。

目前，集會者擔心州府可能會通過即將出台的預算案中的附加條款，繞過正常立法程序來批准土地用途的變更，他們也因此呼籲官員傾聽民意。

大都會公園團隊發言人Karl Rickett表示，在歷時數年的社區諮詢過程中，團隊舉辦了16場社區願景會議，98%的與會者支持項目願景。2023年到2024年的兩項科學民調顯示，皇后區居民支持率分別達78%和80%，項目已獲得六個相鄰社區委員會83%委員支持、市議會41比2的壓倒性批准，並在土地使用審查程序(ULURP)公聽會上獲得240餘人發言支持。

他補充，這個項目不僅將創造2萬3000個工作崗位，還會新增25畝公園空間，並提供10億元的社區福利協議。項目承諾的改善措施包括改造7號線地鐵站的無障礙設施、建設防洪系統，以及通過「社區護照」計畫支持當地小商家。

退休家庭護理員邱寶表示，皇后區許多工薪階層家庭已經面臨沉重的經濟壓力，而賭場的興...
退休家庭護理員邱寶表示，皇后區許多工薪階層家庭已經面臨沉重的經濟壓力，而賭場的興建不僅無法解決社區的住房需求，反而可能加劇低收入居民的經濟困境。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 皇后區 低收入

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