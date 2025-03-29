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川普要關「美國之音」 紐約法官暫擋下：武斷草率

記者劉梓祁／紐約報導
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川普欲關停「美國之音」，VOA記者提告，紐約法官28日頒布臨時禁制令。照片左起為提告的編輯潔麗特、記者維達庫娃和記者赫爾曼。(記者劉梓祁／攝影)
川普欲關停「美國之音」，VOA記者提告，紐約法官28日頒布臨時禁制令。照片左起為提告的編輯潔麗特、記者維達庫娃和記者赫爾曼。(記者劉梓祁／攝影)

川普(Donald Trump)總統日前發布行政令，要求將國際媒體署(USAGM)的職能及人員「減少到法律要求的最低限度」，並撤銷對美國之音(VOA)、自由亞洲電台(RFA)等媒體的經費；三位VOA記者向聯邦法院提起告訴，挑戰此決定後，曼哈頓聯邦法院法官28日宣布針對川普政府的這一行政令頒布臨時禁制令，並稱其為「典型的武斷決策」。

川普下令後，USAGM旗下的VOA已有1300名員工被安排行政休假，且該署資助的自由亞洲電台與自由歐洲電台也已停獲撥款。對此，VOA白宮首席記者維達庫娃(Patsy Widakuswara)和編輯潔麗特(Jessica Jerreat)等人向聯邦提告，希望恢復VOA運營，並保護憲法第一修正案權利。

在當日聽證會結束後，紐約聯邦法官奧特肯(J. Paul Oetken)頒布臨時禁制令。代表VOA的律師事務所「Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP」也已確認，稱本決定為「新聞自由和第一修正案的決定性勝利」。

VOA記者及其他原告的律師在法庭上指出，白宮此舉不僅違反了聯邦法律中要求此類媒體持續播報的規定，也侵犯了記者言論自由的權利。法官奧特肯認為，「看起來他們的做法是，先用大錘砸了這個機構，讓它死掉、讓它關閉，然後讓法院來收拾殘局。這是武斷和草率的做法」。

他還指出，「證據顯示，更可能的情況是，行政部門實際上已經關閉了一個由國會立法確認存在的機構」。

VOA此次訴訟的對象包括川普的高級顧問萊克(Kari Lake），她目前擔任USAGM代理CEO的高級顧問。其他原告還包括「無國界記者」(Reporters Without Borders)組織和四家工會組織等。

原告代表律師切利(Andrew Celli Jr.)說，「他們想要一個更接近『讓美國再次偉大』(MAGA)的宣傳口徑，但軍事政變時所做的第一件事就是奪取電台」。

同時，代表政府的律師請求將案件轉移至華盛頓特區(Washington, D.C.)聯邦法院審理，但法官當日並未表示傾向接受該請求。他認為紐約南區法院(SDNY)具備審理權限。

另有兩名持工作簽證在美國工作的匿名記者原告稱，若合同終止，他們將被迫迅速返回本國，並面臨迫害，而幾乎沒有任何時間作出其它安排。代表政府的律師小野澤智子(Tomoko Onozawa, 音譯)回應稱，這兩名記者是在了解簽證條款的前提下「自願接受」。

此外，原告律師表示，報導中國和香港新聞的記者若被終止工作，也或面臨兩地政府的打壓。

VOA成立於1942年，最初為反擊納粹宣傳。如今每周的受眾達到3.6億人。根據國會的最新報告，截至2024年，USAGM共有約3500名員工，年度預算為8億8600萬元。本次臨時禁制令的有效期為21天。

川普 臨時禁制令 工作簽證

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