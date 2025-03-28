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薪資縮水、執法權大減 紐約華警談警局離職潮「警察變保安」

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的市警局，如今只剩不到5000人，其中反恐警探的數量更是從150人大幅下降至僅12人；今年以來，已有390名警探提交了退休申請，預計最終人數將超過去年已創下的453人。兩名已經退休的華裔警員近日在接受訪問時坦言，近年來法律變更、執法風險加大以及薪資待遇不匹配，是導致大量同僚選擇提前離職或退休的原因。

一名華裔警員表示，紐約州司法改革後，執法權限大幅縮減，「現在你抓到嫌犯，若對方反抗，過去我們會合力制伏上銬，但現在只要被拍到壓制畫面，就可能被控『過度武力』而停職調查。」他無奈表示，若無法控制局面，最終只能放棄逮捕，「我們變成只是寫報告的保安」。

另一名警員補充，司法系統對犯罪者的寬容態度，更讓基層警員感到心寒。他指出：「現在，即便有人開槍襲警，法官也可能隔天就讓他保釋。明明我們冒著生命危險抓人，結果他們很快就回到街上，這樣的執法還有意義嗎？」

除了司法改革，警員們還面臨極高的個人法律風險。根據警員透露，若在執勤過程中遭遇投訴或訴訟，工會提供的支援有限，警員往往需要自行承擔巨額法律費用。一名警員說：「如果你被告，可能要賣房子才能打官司。即使最後證明你沒錯，過程中已經毀了你的生活。」

他補充，過去市警局會全力支持同仁，但現在高層常因為擔心輿論壓力，選擇放棄員工，這也讓警員們不再願意冒險。

除了執法環境惡化，薪資問題也是大量警員選擇離職的主因。雖然市警局近期提高了新進警員的起薪，但資深警員的實質收入卻因加班限制而減少。一名警員說：「20年前，靠加班費我們能賺到不錯的收入，但現在加班被大幅削減，薪水根本跟不上紐約的生活成本，還會影響退休金。」他表示：「外面隨便找份工作都可能賺得更多，為何要繼續待在這個高壓、高風險且不被社會感謝的崗位上？」

據悉，許多警探擔心加班費削減措施將影響他們的退休金。目前，大約2700名警探屬於「二級」(Tier 2)退休金計算方式，意味著退休金將根據最後一年的薪資或最近三年的平均薪資計算，其中包括了加班費。因此如果加班費受到限制，警員更有可能選擇提前退休。

兩名已經退休的華裔警員近日在接受訪問時坦言，近年來法律變更、執法風險加大以及薪資...
兩名已經退休的華裔警員近日在接受訪問時坦言，近年來法律變更、執法風險加大以及薪資待遇不匹配，是導致大量同僚選擇提前離職或退休的原因。(記者高雲兒╱攝影)

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