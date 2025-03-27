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法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯案

記者范航瑜／紐約報導
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根據聯邦法官公布的相關簡訊和文件資料，記錄了司法部向檢察官施壓要求撤銷對紐約市長亞當斯提告的過程。（路透）
根據聯邦法官公布的相關簡訊和文件資料，記錄了司法部向檢察官施壓要求撤銷對紐約市長亞當斯提告的過程。（路透）

應聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)要求，紐約市長亞當斯被控貪腐案的簡訊、電子郵件及內部討論紀錄在近日公開。文件揭示了司法部如何向聯邦檢察官施壓，敦促其撤訴，甚至要求檢察官銷毀筆記。

前代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)的內部備忘錄詳述了她對司法部的不滿與疑慮。她指出，司法部第三號人物博夫(Emil Bove)早在召集她前往華府討論前，便已傾向撤銷對亞當斯的貪腐指控。

薩松表示，她曾於1月27日向博夫建議，應待司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)獲聯邦參院確認為司法部副部長後，再決定是否撤案，但博夫回應稱布蘭奇與他立場一致，無需等待，應立即撤案。

博文否認要求檢察官銷毀筆記

在1月31日的閉門會議上，博夫只給她與團隊40分鐘陳述調查結果，甚至要求一名檢察官銷毀筆記，但亞當斯的律師獲得40分鐘，闡述案件對市政及川普移民政策合作的影響。博夫則否認表示：「當時會議上有許多人在場，我從未指示銷毀任何文件。」

亞當斯的律師斯派洛(Alex Spiro)則回應，博夫之所以對筆記紀錄發表評論，是因擔心政府向媒體洩漏資訊，「他們在追捕亞當斯的過程中極不負責任。」

2月10日，博夫正式指示薩松撤銷案件，薩松則於2月13日辭職抗命。本月7日，司法部將薩松的備忘錄及相關文件密封提交法院。何戴爾尚未對撤案請求作出裁決，但在媒體要求公開文件後，命令25日前解密相關資料。

解密文件還包括檢察官間的簡訊及法庭文件草稿的修改建議。檢察官斯考滕(Hagan Scotten)曾寫道，建議刪除提及起訴亞當斯獲得拜登政府批准的內容，並寫道：「提及這是拜登政府批准的案件，對我們沒有任何好處。」

亞當斯目前正爭取連任，面對多名挑戰者競逐6月的民主黨初選。他與律師團隊暗示，案件是對他批評拜登(Joe Biden)移民政策的政治報復。檢察官則駁斥此說法，強調調查早在他發表相關言論前一年便已展開。

亞當斯 司法部 拜登

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