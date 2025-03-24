紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 40路是熱鬧的商業街，但近日有民眾發現該條路上的亂象愈演愈烈，由於附近路段施工，不少賣春女子跑到40路上公然招攬生意，另外還有遊民 躺臥街頭等問題，讓行人愈加感到不安。一位路過的居民戲稱：「這條路什麼都有」。

剛剛過去的這個周末有多名賣春女子站在40路邊，向過往行人搭訕，甚至有人直接攔下車輛男子招攬生意。一位帶著孩子的母親表示：「每次走過這條路都要走得越快越好。」此外，人行道上還可見一遊民大搖大擺地躺臥，驚得過往路人紛紛圍觀。

附近商家也對這種情況感到無奈。一位在40路經營餐館的業主表示：「本來她們都在路南面的施工的路段下面，但最近封了之後都跑到店門口，顧客都在抱怨。」

在40路排隊等餐館外賣的黃唯也說，之前就有一個遊民固定在該條路上走來走去，疑似有精神問題，雖然沒有見過他攻擊人，但是渾身汙垢、自言自語的模樣也讓不少路人感到害怕；「他有時候還會跟在路人後面大喊大叫，誰知道哪天會不會突然襲擊，大家看到他都避而遠之。」

此前曾有多名法拉盛商家表示，法拉盛市容問題刻不容緩，包括垃圾清理與站街女問題，才能提升整體環境，吸引更多顧客與投資者進駐，進而促進商業繁榮。