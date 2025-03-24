憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

近月來，隨著川普 政府對移民政策的收緊，華人 職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降，導致許多苦活、累活無人願意接手；但也有移民表示，華人勞工仍能繞過這些障礙工作。

位於皇后區法拉盛的紅蘋果介紹所老闆耿行透露，過去許多中小型企業，特別是餐館、建築工地和家政服務行業，常常依賴現金工來填補勞動力缺口，然而川普政府的嚴格移民執法讓雇主們不敢冒險。她解釋說：「現在很多老闆擔心雇用無合法身分的移民會被查稅或罰款，甚至面臨法律訴訟，所以寧願選擇報稅的員工，即使成本更高。」

她補充，其實近年來非法移民 的數量明顯減少，許多人已經擁有工卡甚至綠卡。「走線的移民大多是前幾年來的，最近七、八個月幾乎沒有新的人從邊境進來。」她表示，儘管如此，許多移民仍擔心被逮捕，「我告訴他們，有工卡就不用怕，畢竟這裡是紐約。」

然而，現金工的減少也帶來了新的問題。耿行提到，現在雇主大多以支票支付工資，而支票工資需要扣稅，導致工人的實際收入下降。「現金工少了，支票工資扣稅後，工人的收入不如以前高。」

耿行表示，這也導致許多有工卡的移民不願意做辛苦卻收入低的工作，比如洗碗、清潔等累活，「這些工作現在大多是沒有身分的墨西哥人在做，實在找不到人時，老闆只能自己動手」。

儘管如此，一些移民表示，仍有辦法繞過政策限制。一位移民透露：「還是有很多現金工。我兄弟就是現金工，老闆了解他之後就給現金。如果不了解，當然會用支票。在華人圈子裡，沒有什麼是絕對按規矩辦事的。」

他還分享規避的方法，例如：「我去工作，用你的資料登記，工資打到你的帳戶，你再取出來給我。或者你是現金工，直接把錢給我，然後我幫你打錢進銀行。」