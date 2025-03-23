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納蘇郡10警獲授權 助ICE逮無證客

記者高雲兒╱紐約報導
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納蘇郡郡長布萊克曼日前宣布，納蘇郡將協助川普進行大規模驅逐計畫，授權當地警察逮捕並協助驅逐涉嫌違法犯罪的無證移民。(取自布萊克曼X帳號)
納蘇郡郡長布萊克曼日前宣布，納蘇郡將協助川普進行大規模驅逐計畫，授權當地警察逮捕並協助驅逐涉嫌違法犯罪的無證移民。(取自布萊克曼X帳號)

納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)上個月宣布，納蘇郡將協助總統川普(Donald Trump)的大規模驅逐計畫。美國移民及海關執法局(ICE)本周公布了協議細節，表示授權紐約州納蘇郡的10名警探與聯邦當局合作，逮捕並協助驅逐犯罪的無證移民。

這項協議是納蘇郡參與ICE「287(g)計畫」的一部分，即允許地方執法機構與聯邦移民部門合作執行移民法。納蘇郡是紐約州第二個參與該計畫的郡，也是全美187個參與該計畫的郡之一。

根據納蘇郡警察局長萊德(Patrick Ryder)10日簽署並公布的14頁備忘錄，ICE詳細說明了納蘇郡參與其「特遣部隊模式」的細節。根據該模式，ICE授權10名當地警探對任何因犯罪被捕、且他們懷疑為非法移民的人進行審問、執行移民逮捕令、代表ICE拘留嫌疑人、將人轉移至ICE拘留中心，並簽發移民拘留令。

其中，移民拘留令(Immigration detainers)是指，ICE要求當地機構在應當釋放某人後，額外拘留最多48小時，以便ICE官員有足夠時間到指定地點逮捕涉嫌違反移民法的人。然而，在紐約州，此類拘留令通常屬於非法，因此當地警方無法僅因移民違規而將某人拘留。

ICE將該「特遣部隊模式」描述為一種「強力武器」(force multiplier)，因為當地警察相當於聯邦機構的額外執法觸角，此外ICE還授權這10名納蘇郡警探執行針對違反移民法者的逮捕令。布雷克曼的發言人博伊爾(Chris Boyle)表示，這些警探的培訓正在進行中。

該做法可能引起爭議，雖然非法入境美國屬於刑事犯罪，但在美國境內非法居留則屬於民事問題；ICE官員雖可以因這些違規行為逮捕個人，但紐約州法律禁止當地警察這樣做，因此這項合作恐怕會引發法律衝突。

非法移民 ICE 紐約州

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