紐約市教育局回應川普行政令「政策不變」 華人家長不贊同

市教育局官員21日向紐約市家長保證，市府不會因川普關閉教育部而調整任何政策或計畫。(記者范航瑜╱攝影)

盡管總統川普 (Donald Trump)已簽署行政令試圖關閉教育部 ，市教育局 官員近期向紐約市家長保證，市府不會因此調整任何政策或計畫，並承諾會保障學生的權益。

川普20日簽署的行政命令旨在將教育部權力下放至各州，目前，聯邦政府資助紐約市教育局預算約5%，約22億元，主要用於高貧困學校的「第一條款」(Title 1)計畫、特殊教育服務的「殘疾人教育法」(IDEA)經費，以及農業部提供的公立學校免費餐食計畫。 紐約州目前有20億元的聯邦資金用於學校膳食計畫。

川普的行政命令還指示教育部長麥克曼(Linda McMahon)終止「打著『多元、公平與包容』(DEI)名號的非法歧視」及「推動性別意識形態」的計畫，或將影響為有色人種與性少數學生提供支持的政策。

針對川普的行政命令，市教育局政策與倡導事務執行主任曼特爾(David Mantell)表示，「我們的立場不變，不會修改政策，也不會要求學校更改課程或做法。我們的措施皆符合法律規範。」

然而對於市教育局的強硬做法，紐約同源會創會會長陳慧華並不贊同。陳慧華認為，市教育局此前有很多極端或不妥當的政策，例如跨性別學生使用衛生間和參與體育競技的問題，「華人家長很多年前就抗議過了，市教育局並沒有做出正確的舉動」。陳慧華表示，她希望市教育局能調整部分政策，配合聯邦要求，否則很可能將失去聯邦的教育補助，最終影響學生。

曼特爾強調，市教育局已向各大教育組織表明立場，若政策對紐約造成影響，會立即通知大家。但目前來看，這些行政命令不具法律效力，最終仍需由法院裁決，不過他也坦言，市府正準備應對可能的聯邦補助削減，並將視情況採取措施。