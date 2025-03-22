第一副市長 亞當斯任命馬斯特羅 恐與議會爆衝突

亞當斯市府近期宣布，任命律師馬斯特羅擔任第一副市長。(取自市議會)

市長亞當斯 (Eric Adams)市府近日宣布，任命律師馬斯特羅(Randy Mastro)擔任第一副市長，填補了亞當斯競選連任之際的內部關鍵職位空缺；不過部分市議會議員不滿馬斯特羅曾代理具爭議性的客戶，也在去年力阻他獲得市府首席法律顧問的提名，亞當斯的這次任命很可能會引發市府與市議會間的對峙。

「馬斯特羅是一位資深且傑出的紐約人，在面對本市乃至全國最嚴峻挑戰時屢創佳績」，亞當斯在聲明中表示，期待與馬斯特羅「並肩合作」，讓「紐約成為更安全、更可負擔的宜居城市」。馬斯特羅則感謝亞當斯的任命，並表示，「如今正是投身公共服務的時刻，我很榮幸接受這項挑戰。」

第一副市長通常在市府預算談判中發揮重要作用，並主導住房政策，應對可負擔住房短缺問題。馬斯特羅將接替離職不久的前第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)，斯普林格此前與另三名副市長同時宣布辭職，外界認為此舉與亞當斯政府對川普 政府的依賴有關。

亞當斯目前仍在等待法官裁決貪腐指控是否撤銷，司法部已要求檢方撤回案件，以便亞當斯協助川普推行移民政策。

馬斯特羅曾擔任前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的副市長，在律師行業以代理爭議性客戶著稱。去年9月，亞當斯曾提名馬斯特羅為市府首席法律顧問，但市議會表態將否決提名，馬斯特羅最終也選擇放棄。

市議會議員普遍反對馬斯特羅曾代理的保守派客戶，認為與市府政策相悖，馬斯特羅近期曾代表新澤西州 提起訴訟，試圖推翻堵車費政策，但最終敗訴。馬斯特羅還曾為反對提高最低工資的快餐業者辯護，並為雪佛龍(Chevron)在厄瓜多雨林汙染案中辯護。

亞當斯日前已任命卡里翁(Adolfo Carrión Jr.)等四名副市長，分別負責住房、經濟發展與勞動力事務、健康衛生、營運及公共安全，但當時未公布第一副市長人選。