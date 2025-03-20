官員聯名 促取消涉為市長「人頭捐款」華商酒店合約

胡瑋弘被曝涉為市長亞當斯提供人頭捐款。圖為其在皇后區新鮮草原的酒店。(記者許君達╱攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)、州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)與市議員李琳達(Linda Lee)、黃敏儀19日發表聲明，敦促市府取消與華商胡瑋弘(Weihong Hu)的酒店合約，到期後不再續約。胡瑋弘2月已因市府合約回扣案遭起訴，該合約將於6月30日到期。

胡瑋弘為湖北籍華裔商人，在紐約市擁有多家酒店，包括用於臨時安置剛出獄者的溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Fresh Meadows)。據「紐約移民記事網」(Documented)等多家本地媒體聯合報導，2021年市長選舉期間，她透過政治捐款與亞當斯 (Eric Adams)團隊建立聯繫，隨後獲得數百萬元政府合約，涉在多個建築項目中獲得便利。

主計長辦公室審查發現，合約方Housing Works需支付胡酒店每月最低租金 54萬2177.07元，遠高於另一家類似酒店的24萬元，該酒店租金自去年起還上調了2萬元。

合約還規定，庇護設施需提供餐飲服務。主計長辦公室調查發現，至少有一家餐飲供應商美喬(Meiqiao LLC，音譯)與溫德姆酒店使用相同地址。公共紀錄及供應商披露表格顯示，美喬執行長梅蘭(Lan Mei)為胡的親屬，並曾違反競選財務法，替亞當斯捐款人報銷捐款。

此外，市府在2024年2月與今年1月分別為該合約增加了607萬8960元和303萬9480元，共計911萬8440元，而未經正式審核。

聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)表示，這家酒店長期存在安全、透明度與監管問題，問題早已「無法容忍」。市議員黃敏儀指出，該酒店長年對社區造成困擾，當初決定將其用作庇護所時，就已引發透明度與良政方面的疑慮。「居民生活品質因此受影響，而酒店業者卻從中獲利，這是不公平的。」 市議員李琳達則表示，市府若續約，將進一步破壞採購流程的公正。