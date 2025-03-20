紐約州麻疹病例已4例 3兒童1成人

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)證實，今年州內已有四起麻疹確診病例，呼籲社區協助傳播有關麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗資訊。(路透)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)證實，截至19日紐約州今年已有四起麻疹確診病例，呼籲社區協助傳播有關麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗 資訊。美國疾病防治中心(CDC)建議兒童在12至15個月接種MMR疫苗，但紐約數據顯示，目前僅有81%的兩歲兒童接種第一劑，州衛生部門也指出，要達到群體免疫，接種率需達95%。

霍楚表示，今年紐約州的四起病例，三起發生在紐約市，一起發生在長島薩福克郡(Suffolk County)，案例之間並無關聯。雖然本質上不需要擔憂，但考慮該州目前的兒童接種率及美加部分地區的麻疹疫情 ，她希望「盡早敲響警鐘」。

市衛生局發言人葛梅茲(Chantal Gomez)表示，最新的一起麻疹病例是一名剛從國外旅行回來的成年人，與該個案接觸的人目前應已收到通知。先前三則病例都是年齡未達可接種第一劑疫苗的兒童，此為紐約市今年第一起成人病例。

CDC稱，隨著德州與新墨西哥州疫情持續爆發，今年美國已接獲300多起病例，超過2024年全年報告的病例數。霍楚則特別點出，由於加拿大安大略省疫情也有擴散趨勢，她擔心時常出入該區的紐約州北部居民也因此受影響。

據了解，麻疹感染初期可能無明顯症狀，潛伏期約十至14天。患者通常會出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、紅眼、口腔白斑、紅疹及高燒，體溫可達104至105.8華氏。由於病毒傳播能力極強，患者在皮疹出現前數天即具有傳染性，在某些情況下患者可能會出現嚴重副作用，包含肺炎、腦腫脹或甚至死亡。