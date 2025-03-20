MTA將在12/31起停售MetroCard 全面使用「OMNY」感應

紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，今年底將停售象徵紐約地鐵文化的MetroCard，小黃卡屆時將走入歷史。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大都會 運輸署(MTA )19日宣布，自1993年起投入使用、象徵著紐約地鐵文化一部分的黃色MetroCard，將於今年12月31日起在各車站停止販售和充值，並於秋季起在藥房及雜貨店等零售點提前停售，以推動2019年起逐步導入的「OMNY」感應付費系統。

揮別小黃卡刷卡時代 目前已65%乘客用OMNY

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，全面轉換至感應式付款系統預計每年可替MTA節省至少2000萬元。他在聲明中說，「現在是時候跟MetroCard說再見，全力擁抱未來的票價支付系統。目前已有65%的乘客使用OMNY，未來也有機會提供更多優惠與促銷，為民眾節省開支」。

OMNY可接受智能手機手表 實體OMNY卡售1元

MTA說，OMNY感應付費系統可接受智能手機或手表的電子錢包，以及實體OMNY卡；實體OMNY卡售價每張1元，可於網絡或全市各零售點，以及車站和MTA流動銷售車上購買或加值。MTA表示，到今秋為止，全市472座地鐵站 都將設置OMNY自動售卡加值機器。

剩餘車資轉OMNY或退費 公校生9月陸續替換

雖然自今年年底起，MTA將不再於車站販售MetroCard，但仍會在一段過渡期內持續接受刷此卡進站，確切停用日有待官方公布。MTA呼籲乘客盡量提前用完卡內餘額，並表示在地鐵卡到期兩年內，若仍有剩餘車資，乘客可申請轉移至OMNY或退費。

此外，市公立學校的學生自今年9月起，將收到校方陸續替換的OMNY卡。

MetroCard從最早出現在白廳(Whitehall)車站以來，至今已服務紐約人逾30年。在地鐵初次安裝自動收費閘門時，白廳車站首日便賣出600張MetroCard。隨後，地鐵及公車系統陸續在1997年完成自動收費閘門裝設，耗資近7億元。到1999年，MTA在各大車站全面啟用MetroCard自動售卡機器，並在2003年終止地鐵代幣(Token)銷售。

2017年，MTA與「Cubic」公司簽訂價值5億7300萬元的合約，採購和建置OMNY系統，並原定於2023年前全面汰換MetroCard，但因新冠疫情爆發和OMNY售卡機製造進度延誤，全面汰換MetroCard推遲到今年年底。目前OMNY付費系統尚未推出MetroCard提供的7日或30日「無限次乘車」周、月票功能，但推出有「每7天最多支付34元」的優惠上限。