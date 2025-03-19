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紐約瓦斯費4/1新一輪漲價 布碌崙史島、部分皇后區將漲逾5%

記者胡聲橋╱紐約報導
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4月1日起紐約市瓦斯價格將漲超5%。(國家電網X平台)
4月1日起紐約市瓦斯價格將漲超5%。(國家電網X平台)

從4月1日開始，國家電網(National Grid)在布碌崙(布魯克林)、史泰登島和皇后區部分地區的瓦斯費將加價5.1%，長島和洛克威半島(Rockaway Peninsula)的瓦斯費漲幅為4.4%；紐約市居民的瓦斯帳單將變得更加昂貴。

去年8月，紐約州公共服務委員會(New York State Public Service Commission)批准國家電網連續三次提升瓦斯費。去年9月第一次提價，紐約市平均漲幅為19.4%，平均每戶每月漲30.18元；長島和洛克威半島漲幅為22.3%，平均每戶每月漲33.25元。國家電網從4月1日開始第二輪提價，第三輪漲價計畫將於明年4月進行，大部分紐約市的瓦斯費預計將提價11.1%，長島和洛克威半島的漲幅為9.7%。

總體而言，經過這三輪漲價，按照每戶家庭每月消耗83個瓦斯單位(therm)計算，紐約市每戶每月瓦斯費將增加61.88元，長島和洛克威半島的增長幅度為60.35元。

國家電網表示，此次加價不是天然氣價格上漲造成的，而是為了將額外收入用於支付各種住宅能源效率計畫的費用、支持中低收入顧客、增加多語言服務並升級基礎設施。

聯合愛迪生電力公司(Con Edison)今年初向紐約州公共服務委員會提案，計畫自2026年1月1日起，調漲電費11.4%，調漲瓦斯費13.3%。聯合愛迪生公司也表示，籌措額外資金將投入到清潔能源和基礎設施升級。

國家電網和聯合愛迪生電力公司的調漲計畫引發了消費者的不滿，部分居民擔憂瓦斯和電力漲價將進一步提升紐約市本已不菲的生活成本。在剛剛過去的冬季，紐約市連續遭受幾次猛烈寒流的襲擊，導致居民面臨取暖成本上漲的壓力，引發了民眾不滿，抗議聲四起。

為減輕民眾負擔，州長霍楚(Kathy Hochul)去年底曾宣布通過家庭能源援助計畫(HEAP)為中低收入家庭與長者提供補助，符合資格的家庭每季可獲一次補助。HEAP申請已於去年11月開放，詳情可瀏覽官方網站：bit.ly/48JJQ5Z，或聯繫NY Connects熱線(800)342-9871。

紐約市 長島 低收入

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