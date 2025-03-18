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劉醇逸 促延「個人護理計畫」轉換期限

記者尤昱程／紐約報導
州參議員劉醇逸呼籲「個人護理計畫」的移轉期限應延長，以利語言不通的社區民眾辦理。(劉醇逸辦公室提供)
州參議員劉醇逸呼籲「個人護理計畫」的移轉期限應延長，以利語言不通的社區民眾辦理。(劉醇逸辦公室提供)

州參議員劉醇逸表示，應延長「個人護理計畫」(Consumer Directed Personal Assistance Program, CDPAP)受益人轉換至唯一管理機構的期限，指原訂4月1日(周二)截止的過渡程序倉促，宣導不足，影響患者及看護，特別是移民社區。

CDPAP屬於聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡, Medicaid)，允許慢性病患或身心障礙者聘請家人、朋友或信任的照護者。州府規定，所有受益人須在4月1日前，轉換至唯一財務中介機構Public Partnerships, LLC (PPL)，由其負責薪資與行政管理。州衛生廳表示，此舉可簡化管理並防止財務濫用，但部分受益人擔心客服回應、申請手續與薪資發放時間等問題，影響照護服務穩定性。

劉醇逸說，PPL在法拉盛的註冊活動參與率低，顯示許多病患和看護對政策了解不足，且註冊流程僅提供英文，影響華人、韓裔、孟加拉裔等社區，「患者依賴CDPAP，如今卻因語言障礙與手續問題無法順利過渡，」他說，「距離截止日僅三周，應延長期限以確保過渡順利。」

CDPAP在紐約州影響約24萬名受益人。據報導，截至目前，約9萬5000人完成或開始轉換，但仍有約14萬5000人未註冊。州府尚未說明，若未能在截止日前完成過渡，是否有替代方案以避免服務中斷。

州長霍楚(Kathy Hochul)及州政府官員表示，CDPAP轉換計畫將按原訂期限進行，未回應是否可能延長登記時間。部分立法者則建議應適當調整時間，以確保所有受益人能順利完成過渡。

有社區組織反映，近期收到關於登記程序的詢問，指流程複雜，部分居民需要更多協助。州衛生廳未回應是否延長登記期限。PPL則表示將改善服務，但未說明具體做法，也未回應語言支援是否增加。

欲了解過渡期及重新註冊詳情，可聯繫CDPAP註冊專員，電話是(212)219-8100，或發送電子郵件至[email protected]

韓裔 法拉盛 紐約州

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