紐約半馬潮濕天氣增挑戰 2.8萬跑者參與 不乏華人身影

紐約市半程馬拉松開跑，其中不乏華人跑團的身影。(圖╱受訪者提供)

紐約市 半程馬拉松16日開跑，共有超過2萬8000名跑者參與，其中不乏華人跑團的身影；雖然當日天氣陰沉、濕度大，讓不少跑者感嘆難度增加，但啦啦隊的積極喝采也讓現場氣氛十分熱烈，全新賽道的沿途美景更是讓跑者們紛紛讚嘆。

紐約市半程馬拉松16日開跑，共有超過2萬8000名跑者參與。(記者曹馨元╱攝影)

這場13.1哩的半馬賽事從布碌崙 (布魯克林)博物館起跑，途經展望公園(Prospect Park)與弗萊布許大道(Flatbush Avenue)，跨越布碌崙大橋後進入曼哈頓，最終經由時報廣場 抵達位於中央公園的終點線。對於跑者而言，能夠穿過空無一人的時報廣場已經是紐約半馬最吸引人的亮點，而本次賽道更是首次穿越紐約經典地標布碌崙大橋，帶來更加完美的半馬體驗。

可惜，比賽當日天公不作美，紐約市在16日晨間被霧氣籠罩，且伴有部分小雨，潮濕天氣為早上7時左右開賽的選手增加行進難度。來名華人「嵐山跑團」的劉知軍表示，由於跑者在濕度較高的天氣容易喘不過氣來，跑得比較辛苦，因此，自己此次參賽成績也並不理想。

不過，劉知軍還是盛讚了紐約半馬的氣氛，「紐約馬拉松的氣氛是最好的，每四、五哩就有啦啦隊在打氣」；幾個月前參加了紐約全馬的他也認為，雖這次成績不理想，但「比賽代練」，跑步貴在堅持。

而家住費城的侯曉冰則是第一次體驗紐約半馬，她感嘆，「這個賽道不能再好了」，穿越布碌崙大橋時沿途的風景也讓她記憶猶新。侯曉冰在疫情後開始接觸跑步，南開大學畢業的她也迅速找到校友組織，經常以馬拉松為契機、與南開大學跑團的好友相聚。

侯曉冰表示，跑步對於自己而言是中年危機的出口，「現在孩子也大了，自己能找到一份熱愛的事情，撇開家庭的羈絆，是很能重振精神的體驗」。

本次半馬中，在侯曉冰途徑時報廣場時，也注意到有兒童在一旁的賽道跑過(The Times Square Kids Run)，「當時還是很受觸動，覺得馬拉松也體現出了紐約這座城市的包容性」。